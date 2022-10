Independiente perdió hoy ante Tigre por 2 a 1, como visitante, en el primer partido desde la asunción como presidente de Fabián Doman, quien estuvo presente en el estadio José Dellagiovanna.



El equipo de Julio César Falcioni sufrió su segunda derrota en fila por el doblete del paraguayo Blas Armoa, a los 16 y 19 minutos del primer tiempo. Alan Soñora, a los 30 minutos también de la primera etapa, descontó para Independiente.



Tigre volvió al triunfo luego del empate ante Sarmiento (2-2) en Junín y se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.



El equipo dirigido por Diego Martínez, finalista de la última Copa de la Liga, ya suma nueve fechas sin perder y se ilusiona con terminar en el año clasificado a una copa internacional.



El "Rojo" no pudo recuperarse luego de la sorpresiva derrota en Avellaneda ante Central Córdoba (2-1) y prácticamente se despidió de la pelea por el ingreso a las copas.



Tigre fue efectivo y antes de la primera hora ya ganaba 2-0 por el doblete del paraguayo Blas Armoa, una de las revelaciones del torneo.



El delantero fue titular por primera vez en el torneo contra Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 19 y desde entonces marcó siete goles de manera consecutiva para el "Matador".



Independiente reaccionó y pudo descontar con el gol de Alan Soñora pero ese envión no le alcanzó para llevarse algo desde Victoria.



En el inicio del partido, el "Matador" fue superior a su rival y a los 16 minutos abrió el marcador luego de una buena jugada por izquierda de Sebastián Prieto, quien luego tiró un centro preciso para la llegada de Armoa.



Tres minutos después, a los 19', el local armó un contraataque letal luego de un tiro de esquina del "Rojo" que fue conducido por Facundo Colidio y finalizado con un excelente definición de Armoa.



El equipo de Falcioni descontó a los 30 minutos luego de un lindo gol de Soñora, quien definió cerca del punto penal tras un pase desde la derecha de Leandro Benegas.



En el segundo tiempo, Tigre le cedió peligrosamente la pelota a Independiente pero el plan le salió bien porque la visita nunca pudo generarle peligro.



El equipo de Falcioni volvió a mostrar una versión similar a lo que era antes de las cinco victorias seguidas en el torneo y con tres partidos para cerrar el año ya no tiene objetivos por delante.



El flamante presidente Doman deberá resolver qué sucederá finalmente con Falcioni, quien tiene contrato hasta junio de 2023.



Tigre, en cambio, ya no depende exclusivamente del goleador Mateo Retegui, autor de 15 goles, y con la aparición de Armoa se ilusiona con clasificar a la Copa Sudamericana y pelear por un cupo a la Libertadores.



= Síntesis =



Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Brian Leizza, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Sebastián Prediger y Alexis Castro; Blas Armoa, Mateo Retegui y Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.



Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Edgar Elizalde; Damián Batallini, Iván Marcone, Alan Soñora y Rodrigo Márquez; Leandro Benegas y Facundo Ferreyra. DT: Julio César Falcioni.



Goles: en el primer tiempo, 16m. y 19m. Blas Armoa (T); 30m. Alan Soñora (I).



Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Juan Cazares por Ferreyra (I); 17m. Cristian Zabala por Armoa (T); 24m. Juan Zarza por Batallini (I); 37m. Gonzalo Asis por Vigo (I) y Gabriel Hachen por Márquez (I); 38m. Agustín Baldi por Menossi (T); 42m. Ijiel Protti por Colidio (T)



Amonestados: Insaurralde y Barreto (I)



Árbitro: Fernando Echenique.



Estadio: José Dellagiovanna.