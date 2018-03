No alcanzó. Silvio Romero, marcado por Ezequiel Garré, abrió la cuenta para el Rojo, pero al equipo no le alcanzó con ese gol.





Independiente desperdició anoche una buena chance de meterse en el lote de los tres primeros de la tabla de posiciones al igualar 1-1 con Tigre, en el cierre de la 20ma fecha de la Superliga. El Rojo ganaba hasta 15 minutos antes del final y esos puntos lo colocaban en la tercera posición, a nueve unidades del líder Boca y con un partido menos. Pero no pudo aguantar el marcador y Tigre lo igualó.



El tanto de Independiente, que no contó con cuatro jugadores convocados a selecciones nacionales ni el lesionado Martín Benítez, se puso en ventaja a los 31 minutos del primer tiempo con un tanto de Silvio Romero, en posición adelantada que no fue advertida por el árbitro.



El Rojo jugó al contra ataque en el resto de esa etapa y en el complemento, ya que Tigre salió a presionar arriba para tratar de descontar. Así, tras una buena jugada colectiva, Federico González logró la igualdad.