Emotivo. El encuentro en el estadio Marcelo Bielsa, entre Newell"s e Independiente. Igualaron en dos goles, ante una multitud que incluyó 5.500 hinchas del Rojo debido a que se permitieron los hinchas visitantes.

Luego de celebrar un nuevo título internacional en Japón con la Suruga Bank y postergar la primera fecha ante San Martín de Tucumán de la Superliga, Independiente tuvo anoche en Rosario (con el apoyo de 5.500 hinchas) su estreno en el torneo con un 2-2 emotivo contra Newell"s. El equipo de Ariel Holan tuvo dos veces la ventaja en el marcador e incluso contó con ventaja numérica en el complemento, pero no pudo liquidarlo.



El "Rojo" golpeó de entrada. En la primera situación que tuvo. Martín Benítez recuperó la pelota cerca de su área, manejó la pelota hasta tres cuartos y tocó para Fernando Gaibor. El ecuatoriano tocó de primera para Maximiliano Meza, quien maniobró y habilitó a Emmanuel Gigliotti para que marque el primero.



Unos pocos minutos más tarde, Víctor Figueroa recibió en la puerta del área, giró, maniobró antes los defensores del "Rojo" y sacó una exquisita habilitación por una hendija que dejó a Héctor Fértoli solo ante Martín Campaña. No falló y señaló el empate.



Cuando el primer tiempo estaba por cerrarse, un pelotazo largo de Meza desde la mitad de la cancha buscando a Ezequiel Cerutti quebró el marcador nuevamente. Nelson Ibáñez salió, Leonel Ferroni no lo vio y rechazó. Con ambos futbolistas a mitad de camino, la pelota cayó en los pies del "Puma" Gigliotti, que le pegó de primera ante el arco vacío.



Newell"s salió con otro ímpetu al segundo tiempo: a los 6", un centro de Fértoli desde la izquierda y un posterior rechazo del fondo del Rojo encontró en Fontanini la oportunidad menos pensada: el defensor acomodó el cuerpo y sacó un derechazo de volea que se metió junto al palo izquierdo del uno de Independiente.



A los 20" Independiente, que había insinuado alguna reacción, tuvo una buena oportunidad cuando Burdisso cabeceó de sobrepique e Ibañez neutralizó la acción. Y a los 22", en el medio de la cancha, de manera infantil e innecesaria, Amoroso le entró con toda la furia a Sánchez Miño y Vigliano no dudó y le sacó la roja directa. Independiente se fue aproximando hasta Ibañez y tuvo una buena chance. Fontanini tapó un remate de Cerutti que tenía destino de gol, y del rebote Nico Domingo le pegó al arco para que Ibañez se luciera.



El estadio Marcelo Bielsa fue el escenario para un gesto poco usual en el fútbol argentino: los jugadores de Newell"s le hicieron el pasillo a sus pares de Independiente. El motivo fue la consagración del Rojo en Japón al ganar la Suruga Bank el pasado 8 de agosto tras ganarle por 1-0 al Cerezo. Osaka.



Todavía marchaba bien para Independiente en el primer tiempo ante Newell"s. Pero a los 41 minutos, la cara del técnico Ariel Holan se transformó: Martín Benítez pidió inmediatamente el cambio luego de ser golpeado por Braian Rivero. El entrenador, entonces, lo reemplazó por Ezequiel Cerutti.



Ahora, la verdadera preocupación para el DT será saber si el atacante del Rojo llega al martes en condiciones para el partido de Libertadores ante el Santos, por la ida de los octavos de final en Avellaneda.





Central, en lo más alto

Talleres y Rosario Central abrieron en Córdoba la segunda fecha de la Superliga, en un partido hecho a la medida de Edgardo Bauza, un entrenador que se siente mucho más cómodo cuando no tiene el control de la pelota.



Fue, justamente, a través de una pelota parada con la que el Canalla se impuso 1 a 0, la única forma que tenía la visita para pasar al frente y es el único puntero del campeonato con seis puntos.



A los 16 minutos del complemento, Fernando Zampedri saltó en el corazón del área y, de cabeza, anotó el primer y único tanto de la noche.



Hasta ese momento Talleres era claramente superior.



El Patón Bauza construyó un muro defensivo para tratar de cuidarse del ataque de Talleres.



Sin la pelota, preso de lo que hacía el local, el conjunto rosarino fue una sombra hasta que Zampedri metió el gol. Ahí se despertó.



Luego del encuentro, el técnico de Talleres, Juan Pablo Vojvoda, sostuvo que "me hago cargo en que estas dos derrotas nos duelen. Pueden generar preocupación pero en mi caso tienen que generar ocupación, trabajo y mejorar el estado de ánimo" y agregó "lo que nos golpeó fuerte fue el gol, juego asociado habíamos tenido. Tuvimos un muy buen comienzo del segundo tiempo. Generamos pero no pudimos convertir y sufrimos esta derrota dolorosa".



El equipo cordobés venía de caer en el debut de la Superliga contra Boca por 1-0, en La Bombonera.