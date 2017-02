Emmanuel Gigliotti, Walter Erviti y Nery Domínguez fueron presentados oficialmente como refuerzos de Independiente por el presidente Hugo Moyano y el entrenador Ariel Holan en el predio de Villa Domínico.

Las flamantes incorporaciones del club de Avellaneda hicieron su presentación ante una buena cantidad de periodistas, algunos hinchas y otras autoridades de club como el vicepresidente segundo, Carlos Montaña; el secretario deportivo, Jorge Damiani; y el secretario general, Héctor Maldonado.



Erviti, proveniente de Banfield luego de una salida conflictiva, expresó su satisfacción por sumarse al tercer equipo grande del fútbol argentino junto con San Lorenzo y Boca: "Feliz de jugar, al fútbol agradecido por nueva oportunidad de ser parte de una institución tan importante. La camiseta de por sí, solo con ese número, es muy significante y lo tomo como una gran responsabilidad".

Por su parte, Gigliotti, procedente del fútbol chino tras dos temporadas, señaló que el equipo necesita pelear "las primeras posiciones" del campeonato y otorgarle "una alegría la gente".

"El jugador argentino está acostumbrado a la presión. Sabemos que hace bastante que no se logra un campeonato, pero es necesario el apoyo de la gente y nosotros tenemos que demostrarlo en la cancha", apuntó el ex Boca y All Boys.

En tanto, Domínguez, quien jugó en Querétaro de México en la temporada pasada, espera que sea "un buen año" para Independiente y que llegó para aportar al equipo.