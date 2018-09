Pasa. Fabricio Bustos, de Independiente, pierde ante la gambeta de Nicolás Bértolo, de Banfield. Hubo empate en el Sur de Buenos Aires.





Aún cuando pretendía sumar de a tres para encauzarse en la Superliga, Independiente terminó sumando un buen punto (1-1) en el Sur ante Banfield debido a las circunstancias que envolvieron el encuentro.



Increíblemente, a los 11 minutos Pablo Hernández se ganó su segunda amarilla y dejó al Rojo con diez hombres para prácticamente todo el desarrollo. Poco después, a los 21, Darío Cvitanich recibió entre los centrales, quedó cara a cara con Martín Campaña y definió a su derecha para poner arriba al local.



Para colmo, Maximiliano Meza salió con una molestia, y hubo que esperar al complemento para que los de Ariel Holan amenazaran con un disparo alto de Silvio Romero.



Pero a los 17, el recién ingresado Emmanuel Gigliotti recibió de Martín Benítez y sacó una gran definición por sobre Iván Arboleda, para concretar la igualdad. Y en el cierre, el ingresado Emanuel Brítez se perdió el segundo con un tiro por arriba.



Al final, el Rojo logró un buen semblante pese a la inferioridad numérica y atesoró el 1-1 pese a no servirle para escalar en la tabla. Al Taladro, en cambio, le quedó la incómoda sensación de chance perdida.



En tanto, por la séptima fecha del torneo, Independiente recibirá a Tigre, mientras que Banfield será visitante de San Martín, en Tucumán.



El entrenador de Independiente, Ariel Holan, evaluó anoche en conferencia de prensa que "el empate es un premio al esfuerzo y el corazón de estos jugadores que me toca dirigir. Nunca renunciaron a ir a buscar el empate e incluso, con uno menos, siguieron intentando poder ganar el partido. Me voy conforme con la enorme actitud que demostraron en una cancha siempre complicada".