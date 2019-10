Condicionado. Sebastián Becaccece sigue por la banca de la dirigencia pero lo matan los resultados.







El Granate se impuso por 2 a 0 y hubo dos jugadas polémicas que marcaron el encuentro. En el cierre del primer tiempo, el equipo de Luis Zubeldía abrió el marcador de la mano de José Sand, pero este gol tuvo una polémica. El pase de Lautaro Valenti no fue muy preciso, aunque un mal control de Alan Franco posibilitó que el Pepe se quedara con la posesión de la pelota y se metiera en el área... Antes de definir, el delantero Granate desplazó con sus brazos al joven central del Rojo, cometiéndole una (leve) falta que Nestor Pitana decidió no cobrar. Luego, en los últimos minutos del partido, el Rojo tuvo una clara chance para igualar el encuentro, pero Alexander Bernabei tocó en el área a Cecilio Domínguez y este cayó reclamando penal. El árbitro no hizo sonar el silbato (para el línea tampoco hubo infracción) y esto desató toda la furia de los jugadores del Rojo.



En la cuerda floja



Ya antes del cruce con Lanús, la dirigencia de Independiente bancó a Becaccece fuera cual fuera el resultado. Consumada la eliminación, el técnico no quiso hablar de su futuro pero todo indica que seguirá en presente condicionado y en la cuerda floja de acá al final del semestre que es el 8 de diciembre. En la Superliga estará puesto todo eliminado ya de Sudamericana y Copa Argentina.