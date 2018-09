Adentro. Enzo Pérez no puede jugar Libertadores y hoy estará ante Lanús como visitante.



Independiente, con un equipo integrado por suplentes y juveniles, recibirá hoy a Tigre, penúltimo en la tabla de promedios para el descenso, ya que el próximo martes jugará el partido revancha ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro, válido por la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, se llevará a cabo en el estadio Libertadores de América a partir de las 18.45, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de Fox Sports Premium. Al igual que el entrenador riverplatense, Marcelo Gallardo, el director técnico del "Rojo", Ariel Holan, apostará por un equipo alternativo ya que reservará a los titulares para el compromiso de la Libertadores, el principal objetivo de los de Avellaneda en este semestre.

Chance. Braian Romero volverá a tener titularidad en el Independiente alternativo que recibe a Tigre.



En tanto, River Plate, que jugará con un equipo alternativo debido a que el martes próximo afrontará el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, visitará hoy al anteúltimo, Lanús, en el otro adelanto de la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21,15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, tendrá como árbitro a Diego Abal y será televisado por TNT Sports.



El equipo que dirige Marcelo Gallardo (10 puntos, seis menos que el líder, Racing Club) atraviesa un gran momento futbolístico y viene de ganarle el Superclásico a Boca Juniors por dos a cero en la mismísima Bombonera, mientras que su rival (2 unidades) no mejoró el rendimiento pese al cambio de técnico de Luis Zubeldía por Ezequiel Carboni, al punto que todavía no ganó en lo que va del torneo.



Además, el conjunto bonaerense, con cuatro derrotas consecutivas, necesita empezar a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no seguir descendiendo en la tabla de los promedios.