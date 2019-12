Tal cual se adelantó anteayer los dirigentes del Club Del Bono estaban gestionando con las autoridades del departamento Calingasta darle una vuelta de tuerca a la carrera que organizan desde tiempos ciclistas inmemoriales: la Doble Calingasta.



Como en aras del progreso se están desarrollando tareas viales en la Ruta 12 y también en la Ruta 40 (en la salida de San Juan a Albardón) que complicaban el "dibujo" de la prueba que va y viene de aquel terruño precordillerano, iban con la idea de plantear la realización de una Vuelta a Calingasta.



Minutos antes de asumir su segundo mandato como intendente municipal, Jorge Castañeda recibió a Luis Suárez y Nivardo Carrizo. La propuesta llevada por el dúo dinámico bodeguero encontró eco destacando que también impactó la idea de llevar la carrera a un sitio turístico emblemático de aquel lugar: la Pampa del Leoncito.



La primera Vuelta a Calingasta, carrera que es intención de autoridades comunales y dirigente deportivos se instale con fuerza propia en el calendario sanjuanino. "Es posible que en un futuro podamos hacer la Doble Calingasta y también la Vuelta", expresó Suárez cuando se lo consultó al respecto.



Por cómo se la ha diagramado se diferenciará de otras vueltas similares ya instaladas, como las de La Bebida, la de Sarmiento, Valle Fértil y del Este; en que no tendrá ningún tramo contrarreloj.



En su primera versión no transitará por caminos que llevan a distritos y localidades del norte de Calingasta, como Villa Corral y Puchuzún, porque las rutas no están en las condiciones necesarias para que transite una caravana, pero según explicó el presidente de la subcomisión de ciclismo del Club Del Bono, para el año venidero se contará con las vías carreteras a los distintos puntos cardinales en estado óptimo para correr allí.



Tres esfuerzos en línea en dos días



La primera Vuelta a Calingasta tendrá tres etapas. La primera largará en Calingasta, pasará por Tamberías, cruzará el río Los Patos, llegará a Sorocayense y volverá a Calingasta para terminar en Tamberías, donde se haría un circuito. Tendría 70 km. La segunda, el sábado en la tarde, largará en Calingasta y culminará en Tamberías, con el agregado que girará al Sur, hasta Barreal, para volver y completar 95 o 100 km, aproximadamente.



El domingo por la mañana, la última etapa, irá y volverá del Leoncito a Calingasta. Sin tocar Tamberías, serían 160 km. Total: 330 km.