Con otro quinto lugar, culminó ayer Inés Gutiérrez los tres días de actividad por la primera fecha de la Copa Internacional de Brasil, de XCO que se desarrolló en la pintoresca localidad de Araxá, Minas Gerais. La biker sanjuanina que había sufrido en los dos días anteriores, no solo porque disputó las pruebas con una bicicleta sin suspensiones, máquina ideal para la pista del Panamericano que se llevará a cabo la próxima semana en Congonhas; pero que no aconsejables para utilizar en pistas técnicas, como en la que se desarrolló esta actividad; sino también porque las jornadas lluviosas de viernes y sábado endurecieron las condiciones de carrera; logró ayer un rendimiento que la dejó plenamente conforme.

A la carrera la ganó la local Raiza Goulão, quien completó los 25 kilómetros (cinco giros a un circuito de 5.000 metros) en un tiempo de 1h21m16s; y le sacó 50 segundos de ventaja a su compatriota Karen Olimpo, marcó un ritmo demoledor desde el arranque y al finalizar la prueba aventajó por más de dos minutos al resto de las competidoras. La tercera, Isabel Lacerda, llegó a 2m12s.

Inés Gutiérrez, comentó ayer a DIARIO DE CUYO, que terminó conforme con su rendimiento. "Me sentí muy bien sobre la bicicleta, mermé un poco sobre el final, pero conseguí bajar casi en cuatro minutos mi tiempo anterior. La carrera de hoy fue menos dura porque no había barro, pero también fue más veloz. Estuve con el grupo de punta la mayor parte de la prueba, tuve muy buenas sensaciones, y eso me motiva. He ido de menor a mayor, y ayer pude mantener un ritmo que me permitió completar la prueba con mucha fuerza. Ahora habrá que bajar un poco la intensidad de los entrenamientos para recuperarme del esfuerzo, y luego encarar la recta final al Panamericano", explicó la sanjuanina.

Y, así como Goulão dominó entre las las damas, el chileno Martín Vidaurre, ganador de la última Vuelta del Porvenir, fue quien no dio opciones al resto de los competidores. Ganador de la edición del año pasado, el trasandino repitió este año con gran solidez ganó los tres días. Catriel Soto, sexto, a 2m53s fue el mejor argentino clasificado.