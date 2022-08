La biker sanjuanina Inés Gutiérrez logró el segundo lugar en la cuarta fecha del certamen Abierto, denominado Copa Argentina de XCO, que se disputó ayer en el circuito "Luciano Rojas", de Perico, Jujuy.

Inés, recientemente coronada campeona argentina en categoría elite, escoltó a la jujeña Agustina Apaza, quien impuso condiciones en un trazado boscoso, y muy técnico, al que la cuyana no logró adaptarse como corresponde. "No fue un buen día, de entrada las sensaciones no fueron buenas", explicó la multicampeona sanjuanina.

Aún cuando no pudo ganar para afirmar su liderazgo en el torneo, cuya quinta y última fecha se disputará el 18 de septiembre en un circuito de Santa María de Punilla, Córdoba, los puntos sumados por Gutiérrez, le permiten mantener una diferencia importante sobre la norteña, con quien comparte el sueño de lograr un lugar para correr en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con respecto a la cita olímpica, Inés contó que como son solo ellas dos las que suman puntos UCI, en carreras como la de ayer, de categoría 2; es muy difícil llegar por ranking. "La puerta que puede abrirse es la que te permite ingresar por país", contó, para agregar que el hecho de no correr en Europa, en carreras de mayor valoración UCI limita sus opciones.

Ahora, Inés se trasladará a Tucumán, donde comenzará a preparar junto al tucumano Jorge Biazzo la carrera, de 43 kilómetros que se disputará el próximo domingo 14, del corriente mes.