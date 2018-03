Pequeña es la esperanza que tiene Inés Gutiérrez en lograr el apoyo mínimo para correr el Panamericano, en Pereira, Colombia, a principios de abril y realizar una gira por Europa de tres meses para correr una prueba de Copa del Mundo.

A inicios de año la vida a Inés Gutiérrez le sonreía. Había acordado con el equipo Shimano Latinoamérica un apoyo que le permitiría contar con una bicicleta nueva para desarrollar su actividad competitiva durante todo 2018. Hace dos semanas su ilusión se cayó como castillo de naipes, cuando la gente de la empresa en Argentina le informó que no armarían el equipo por inconvenientes internos.



El domingo pasado fue a correr a Tucumán. En San Pedro de Colalao, donde se desarrolló la primera fecha del Campeonato del NOA (Noroeste Argentino), Inés no pudo culminar la carrera, abandonó en la tercera de cinco vueltas porque su físico, que a esta altura de la preparación no estaba acondicionado para un esfuerzo como ése, le pasó factura. "Me entusiasmé y decidí ir porque es una carrera Clase 1 que da buenos puntos para el ránking mundial, pero me equivoqué" afirmó, contando luego que su entrenador, el fisiólogo chileno Jorge Cagigal, le había aconsejado no correr porque aún no contaba con la explosión necesaria para afrontar una prueba tan dura como esa.

"Lo que más me interesa salvar es el gasto de la bicicleta nueva y del pasaje a Europa". INÉS GUTIÉRREZ - Ciclista de mountain bike

Hoy las expectativas de la multicampeona sanjuanina pasan por conseguir una bicicleta y un apoyo que le permita salvar el gasto que demanda el pasaje a Europa. "No pienso en sueldo o vivir del mountain bike, sólo quiero cambiar la bici, porque ésta (una Ninner) ya hasta me resulta pesada y cubrir el viaje de ida y regreso a Europa", confió quien haría base en Praga, Checoslovaquia, en una casa que tiene allí un equipo colombiano.



Dentro de la complicada situación, antenoche recibió el llamado del importador de las bicicletas españolas Massi, quien le ofreció apoyarla, pero le dijo que no podía darle, ni si quiera en préstamo una máquina.



"Me la cobra a precio de costo, que son 6.500 dólares (130.000 pesos argentinos) y para comprarla debo vender la actual, el problema es que tardará 15 días en llegar y no puedo quedarme sin bicicleta, porque antes del Panamericano quiero correr el 13 de marzo la primera fecha del Argentino en Comodoro Rivadavia y luego la Copa Lippi en Chile", dijo.



"Estoy esperando una respuesta de la Secretaría de Deportes que el año pasado me dio una mano grandota. Nos dijeron que en marzo habría novedades sobre las becas", contó quien pretende pelear una medalla en el Panamericano para recibir apoyo del Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). "Sacaron todas las becas, dejaron sólo las de las medallistas", culminó.

La máquina

6.500 dólares, el equivalente a 130.000 pesos, es el valor de la bicicleta que le ofrecen al costo para sumarse al equipo MASSI. El problema es que debe vender su máquina actual para solventar el gasto.

MTB: empieza el "Sanjuanino"

El próximo domingo se iniciará una temporada más del Campeonato Sanjuanino de Mountain Bike. La carrera que abrirá el fuego será el Circuito La Laja y estará en juego la Copa All Bike. La prueba que cuenta con la organización conjunta de la Asociación Sanjuanina de Rural Bike y la ASO (Asociación Sanjuanina de MTB), se disputará sobre el circuito conocido con el nombre de "Las Siete Vertientes" que tiene una distancia de 11,9 kilómetros.



El trazado, al decir de los organizadores, es "muy exigente" con senderos y caminos muy divertidos. Las categorías Elite, Sub-23, Juveniles y Master A1, A2, B1, B2 y C1, darán tres giros completando 35,7 km. Mientras que las Damas, Master C2 y D y los pelotones de Promocionales y Cadetes, lo harán en dos ocasiones (23,8 km). Los Menores completarán una vuelta. Las inscripciones se reciben en el local comercial de All Black, hasta el viernes.