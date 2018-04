Cumbre. La Conmebol se reunió en Buenos Aires y tuvo a Infantino como invitado estrella. Sudamérica volvió a insistir con la propuesta de tener el Mundial 2030 y la FIFA no mostró desagrado.

Buenos Aires, TELAM



El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, aseguró que la "tradición" de fútbol que tienen Argentina, Uruguay y Paraguay es "un plus" para consolidar la candidatura del Mundial 2030. En el marco del cierre del 68º Congreso de Conmebol que se desarrolló en Buenos Aires, el titular de la FIFA le inyectó una dosis de optimismo a la dirigencia sudamericana que plantea una sede tripartita a cien años de la realización de la primera Copa del Mundo en Uruguay.



"Después de las reformas que hizo FIFA, el presidente no puede votar y mi opinión no sé si puede valer", se desentendió Infantino aunque luego admitió que la candidatura de Argentina, Uruguay y Paraguay es "sólida".



"La tradición de Sudamérica es un plus. Tenemos que tener en cuenta eso. Además, en un mundial de 48 equipos está bueno que haya candidaturas comunes y más con tres países de fútbol muy importantes", valoró Infantino, el invitado especial que tuvo el Congreso Ordinario de Conmebol en Buenos Aires.



Este respaldo de Infantino llega luego de la reunión trinacional que tuvo lugar el pasado lunes en Casa Rosada con los máximos responsables del proyecto que, incluso, ya adelantaron la cantidad de sedes que albergaría cada país.



A su vez, el máximo dirigente mundial recogió la solicitud de Conmebol de anticipar el formato de 48 equipos en el Mundial de Qatar 2022 y prometió que estudiará la petición.



"Yo propuse que se aumente la cantidad de equipos y creo firmemente en la ampliación. Ahora, tenemos esta petición de la Conmebol, que es una idea interesante, pero debemos estudiar la factibilidad y si los demás están de acuerdo", explicó.



En otra de las respuestas que brindó en la conferencia de prensa conjunta con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y Claudio Tapia, mandatario de AFA, el suizo respaldó la decisión de implementar el VAR en el próximo Mundial.



"FIFA decidió poner el VAR en el Mundial porque lo estudiamos y porque está comprobado que ayuda a los árbitros. Lo probamos en mil partidos y se demostró que sin el VAR se comete un error grave cada tres partidos y con el VAR uno cada 19", apuntó.



Y prosiguió: "En 2018 no es más posible que el único que no sabe que comete un error es el árbitro. Tenemos que acabar con eso y tenemos que ayudarlos. Creo firmemente en el VAR y agradezco que se aprobó su utilización en el Mundial". Ante la consulta por la negativa de UEFA de imponerlo en sus competiciones, Infantino prefirió no "meterse".

Chiqui Tapia sueña con el 2030



El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, definió como "un sueño" la posibilidad de organizar el Mundial 2030 junto a Uruguay y Paraguay a cien años de la disputa de la primera Copa del Mundo en tierras rioplatenses.



"Celebrar el Mundial 2030 en Sudamérica representa un sueño para todos nosotros, sumado a que se cumplirá el centenario de la primera edición jugada en nuestra tierra", expresó el máximo directivo de la AFA.



La primera Copa del Mundo se disputó en 1930 en Uruguay, país que se consagró campeón tras vencer por 4-2 a Argentina en el partido decisivo.



"Los equipos de las respectivas asociaciones están trabajando de una manera muy profesional con la ilusión de lograrlo", siguió "Chiqui", que hoy participó del 68vo Congreso Ordinario de la Conmebol.



"Los presidentes de los tres países (Argentina, Uruguay y Paraguay) están muy comprometidos con este tema al igual que lo está la Conmebol", continuó.



"Ojalá que deje de ser un sueño y se convierta en realidad para que podamos devolverle a Sudamérica el protagonismo que alguna vez tuvo", concluyó Tapia en la conferencia.