El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a Argentina en un breve paso de su gira por Sudamérica. Ayer por la mañana, reunido en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, afirmó que la idea de realizar un campeonato del mundo cada dos años "es para hablar y mejorar" con el propósito de un beneficio general y una inversión en el fútbol del mundo.

Infantino ofreció una conferencia de prensa junto al presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, quien lo había recibido el domingo tras su paso por Santiago de Chile, después de haber visitado Colombia, Venezuela y Ecuador. "Pedimos en FIFA a los expertos técnicos, dirigidos por el francés Arsène Wenger y la estadounidense Jill Ellis, de estudiar si desde el punto de vista del fútbol sería posible organizar un mundial cada dos años, tanto masculino como femenino. Qué beneficios habría. Sin hablar del tema económico o político, que también son importantes. Ellos hicieron las propuestas, que están sobre la mesa y ahora estamos consultando con el mundo entero", indicó el titular de la FIFA. "Se trata de qué podemos hacer por mejorar el fútbol en el mundo. Hay una distancia entre el fútbol europeo y el resto del mundo. No queremos bajar Europa, tiene que subir, pero tenemos que subir el resto del mundo también. Ver qué ventajas habría y los cambios en el calendario internacional. Nadie está contento con la situación actual y algo tiene que cambiar", apuntó Infantino y siguió: "Crecimos con el dogma de los cuatro años y la primera reacción es negativa. Si se hace algo bueno es bien para el deporte, en general. El enemigo no es el fútbol, sino el no hacer deporte.

Los argumentos de Infantino apuntan a mejorar el fútbol, sobre todo en lo económico.

Los jóvenes hacen menos deportes porque tienen otras actividades. Los aspectos económicos serán importantes también. Hay voces críticas. Hay competiciones de fútbol que tienen más impacto que el Mundial y ganan mucho más dinero que el Mundial, y ese dinero es distribuido entre un número muy chico entre los clubes. Todos ganarán más y podremos invertir en el fútbol mucho más de lo que hacen otros", agregó. Por su parte, Tapia dijo que todo proyecto "debe tener su análisis" y que la AFA tomará la decisión que signifique "lo mejor para el fútbol mundial y nuestra querida Argentina". Infantino felicitó a Tapia por el predio de la AFA: "Hay magia especial aquí, del fútbol argentino, de los campeones del mundo y América. Me siento como en mi casa". El máximo dirigente de la FIFA aprovechó para observar el avance en las obras que se realizaron en las instalaciones del predio con los fondos del programa Forward de la FIFA que comprenden, esencialmente, la construcción de la Sala VOR (que es para el VAR).

Mundial de Clubes



Infantino se refirió también al Mundial de Clubes sobre su idea de ampliar la cantidad de equipos participantes.

"La Copa Intercontinental es un trofeo que ha escrito la historia del fútbol pero hoy es mucho más grande que Europa y Sudamérica. Yo como presidente de la FIFA tengo que promoverlo en el mundo entero. Lo que tenemos que hacer es un verdadero Mundial de Clubes, con más participación de algunos campeones nacionales y no solamente de las competiciones continentales. ¿Por qué no imaginar uno en el que esté el campeón de la Copa Libertadores pero también el de Argentina, de Brasil o de Uruguay?", expresó. Actualmente, el Mundial de Clubes lo disputan los campeones de los siguientes torneos: Libertadores, Champions League, Champions League Asiática, Champions League Africana, Champions League de Oceanía, Concachampions y el campeón del país anfitrión.

Sobre el clásico suspendido: "No puedo intervenir"



El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se desligó de la resolución del clásico Brasil-Argentina, suspendido el pasado 5 de septiembre en San Pablo por la irrupción de agentes sanitarios del gobierno nacional en el campo de juego del Arena Corinthians. "Lo que tengo que decir es que se trata de un caso pendiente en la Comisión Disciplinaria de FIFA y que como presidente no puedo ni tengo que intervenir. Los organismos jurídicos son independiente y deciden en base a las reglas", se excusó. El presidente de la FIFA reconoció que lo sucedido en ese partido fue "inaceptable" sin dar pistas sobre si el clásico se reanudará o será resuelto en los escritorios. "Siempre es bueno decidir en el campo pero no siempre es posible por los calendarios", respondió. "No puede pasar que un partido sea interrumpido de esa manera. En el futuro no queremos ver imágenes como estas porque es algo que le hace mal al fútbol. Vamos a ver qué deciden", concluyó.