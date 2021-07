Inglaterra cambió el curso de la historia y se metió por primera vez en la final de la Eurocopa de fútbol, al vencer en Londres a Dinamarca por 2 a 1 en tiempo extra, tras igualar 1-1. Mikkel Damsgaard (30m PT) abrió la cuenta para los daneses, pero Simon Kjaer en contra (39m PT) y Harry Kane, en el rebote de un penal que le tapó Kasper Schmeichel cuando terminaba el primer tiempo suplementario, dieron vuelta el resultado para los inventores del fútbol, cuyo palmarés internacional exhibe, solitario, el título del Mundial que organizaron en 1966. En la final de esta edición de la Eurocopa, que se jugó en distintas sedes del continente pero cuyo tramo decisivo se desarrolla en Londres, Inglaterra enfrentará el domingo en Wembley a Italia, que ayer dejó en el camino a España (lo venció en los penales).

El seleccionado local comenzó haciéndose dueño del partido, imponiendo su circulación y su toque con autoridad a partir de su doble cinco (Phillips y Rice), de la proyección de sus laterales (Walker y Shaw), de la movilidad de los cuatro de arriba.

Sin embargo la superioridad no tuvo correlato en la generación de jugadas de peligro, más allá de una maniobra individual de Sterling con enganche y derechazo en el área que contuvo Schmeichel. Dinamarca, de a poco, mejoró su posicionamiento.

Con el paso de los minutos los daneses se desdibujaron y los ingleses, a la par del crecimiento individual de Phillips y Mount más el ingreso de Grealish, dominaron el resto de la etapa, aunque no tuvieron profundidad ni contundencia para evitar el alargue, una instancia que todavía no habían atravesado en el certamen. El asedio inglés se mantuvo en el suplementario, y lo que no había logrado durante el tiempo regular lo logró con un penal polémico a Sterling. Pateó Kane (la figura), rechazó Schmeichel y el goleador del Tottenham capturó el rebote para el 2 a 1. Dinamarca se quedó sin piernas y sin ideas: la dignidad a la que se montó para buscar el empate le resultó poca herramienta. Inglaterra aguantó. Le queda una página, el domingo, contra Italia.