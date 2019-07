¿No sigue? Silvio Prieto no sería tenido en cuenta para esta próxima temporada a pesar que el mismo jugador manifestó sus ganas de retirarse con la camiseta del club de sus amores. El último ídolo de Sportivo quedó afuera del armado para este Federal A.



Con una veintena de jugadores Sportivo Desamparados comenzó la pretemporada de cara a la campaña 2019-2020 del Torneo Federal "A". Al mando de Mauricio Magistretti como DT, el Víbora comenzó con la preparación pero solo con once jugadores del plantel pasado y una baja notoria, por demás sensible: Silvio Prieto. El jugador, considerado en el mundo víbora como el último ídolo del club tras el retiro del arquero Emanuel Guirado, no fue citado para este certamen y es, por el momento, una de las bajas para Desamparados.

En una de las canchas del Camping del Colegio Médico, Magistretti contó con la presencia de 20 jugadores: 11 del plantel anterior, cinco de los seis refuerzos confirmados y cuatro jugadores que vinieron a prueba. Entre los que continúan de la temporada anterior se notó la ausencia de Prieto, y el mismo DT al culminar el entrenamiento se refirió al volante creativo, que él mismo dirigió en su anterior paso por el club: "A Silvio lo conozco un montón, me dio alegrías como entrenador, lo aprecio mucho también como persona pero cuando yo hablé para venir acá, jamás se mencionó a Silvio. Esa es la realidad sobre él", explicó el mendocino desligandose del tema y refiriendose a la charla que mantuvo con la dirigencia. "¿Si lo voy a tener en cuenta? No, salvo que la dirigencia me diga algo que yo no escuché", agregó.

Prieto tiene tres títulos en Puyuta: el ascenso del 2004, el título del 2006 y la Liga local 2018.

Prieto a sus 35 años, es el último gran ídolo de Sportivo en actividad. Hace un mes Guirado colgó los guantes por decisión propia y tuvo su merecido reconocimiento retirandose jugando en el club de sus amores. Lo cierto es que Silvio, que la temporada pasada fue tenido en cuenta por Víctor Andrada, fue clave en el campeonato obtenido en el Torneo Local 2018 y a raíz de eso se ganó el puesto de titular en el Federal, pero con el infortunio que en el debut ante San Lorenzo de Alem en Catamarca sufrió una rotura de vértebra que lo marginó por tres meses. Pero aún así se recuperó y volvió a ganarse la consideración de "Copito", que siempre lo tuvo como primer alternativa en el banco y más de una vez le dio buenos resultados. El "Mago" siempre que ingresó cumplió, dandole el toque diferente al equipo y también marcando goles clave, como el que le anotó a Boca Unidos de Corrientes en los play off. Ese día Sportivo caía ante el conjunto correntino con gol de Espíndola a los 16 minutos del primer tiempo, pero Prieto logró la paridad a los 33" del ST que le permitió ir a penales y avanzar de fase.

Ayer Prieto reconoció que no recibió ningún llamado desde Puyuta y admitió que si bien está en la parte cúlmine de su carrera, sigue manteniendo la ilusión de retirarse con el club en el que cual se forjó: "Si bien sé que ya estoy grande, pienso jugar un año más y retirarme. Lógico que mi sueño es despedirme acá, pero si la dirigencia y el cuerpo técnico tomaron esa decisión, la acepto", contó dolido Prieto.

El "Mago", que sumó en total 687 minutos la campaña anterior, jugó 13 de los 29 partidos y tuvo una sola tarjeta amarilla en todo el Federal, es historia viva de Sportivo. Es ídolo para su gente. Pero aún así hoy está afuera de este armado de Desamparados.





Ausencias locales

Además de Prieto tampoco estuvieron presentes otros jugadores que son parte del club como Santiago Ceballos, Emilio Ochoa, Darío Ramella y Carlos Rojas. A excepción de Ramella, todos después del Federal continuaron jugando el Torneo Local y ayer sorpresivamente tampoco fueron citados a la pretemporada.

EL ENTRENAMIENTO

Magistretti apunta a un plantel corto

Exactamente 20 jugadores formaron parte del primer día de pretemporada de Desamparados. Mauricio Magistretti que inició ayer su tercer ciclo en Sportivo comenzó con una charla de presentación con el plantel y después de trabajos físicos y tácticos, también le dio algunos minutos de fútbol como para ir analizando con lo que contará.

Una década. Esa cantidad de años pasaron para que Magistretti retornara a Puyuta.

Lo cierto es que el DT fue claro: "La idea es contar con 23 o 24 jugadores. Quiero un plantel competitivo", aseguró. Hubo cinco de los seis refuerzos: El arquero Juan Martín Boiero, los volantes Ricardo Tapia y Leandro De Muner y los delanteros Martín Abraham y Leandro Céliz. Del plantel anterior solo hubo once jugadores: Los defensores Alfredo González Bordón, Luis Argumosa, Emanuel Décimo y Facundo Torres, los volantes Pablo Jofré, Nicolás Sottile, Mauricio Aubone y Ariel Sánchez, y los delanteros Michel García, Jonatan Lastra y Carlos Cano.

Pero además hubo cuatro jugadores que serían confirmados como refuerzos, pero a los que Magistretti los probará en estos días para recién confirmar o no su vinculo: se trata del volante izquierdo Diego Farías, que viene de San Martín de Mendoza; el lateral derecho Juan Pablo Vazchetto que jugó en la Reserva de Gimnasia de La Plata; el central Antonio Lezcano que llega de Comunicaciones y Franco Schiavoni, un mediocampista derecho cordobés que llega de Acción Juvenil de Córdoba.

Anoche, trataban de arreglar la continuidad del arquero Jairo Díaz y el mismo entrenador dijo que buscarán un arquero más, un centrodelantero y reforzarán la línea defensiva.

Amistosos en vista