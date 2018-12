Maxi Mazzaro, integrante de una facción de la barra de Boca, viajó a Madrid, pero no pudo salir del Aeropuerto de Barajas y fue deportado nuevamente a Buenos Aires por sus antecedentes penales. Cuando llegó al país, habló con los medios y contó que el motivo de su viaje a España, no fue para ver la superfinal de la Copa Libertadores.

"No iba a la cancha. Iba de vacaciones a pasar la Navidad a Barcelona con mi familia", señaló Mazzaro, quien aseguró que hace cinco años que no va a ver al Xeneize y apuntó contra Daniel Angelici. "Esto es contra mí y mi familia. Angelici me tiene de hijo hace rato", deslizó.

Mazzaro es registrado como un integrante violento de la facción disidente de La 12.En 2013 fue procesado y acusado como partícipe necesario del homicidio de Ernesto Cirino. Estuvo un año y medio preso y fue absuelto junto a Mauro Martín.