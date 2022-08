Este sábado cuando el plantel de Atlético Alianza arribó a la cancha de San Lorenzo, en pleno corazón del departamento Ullum sucedió un hecho insólito en el fútbol. En el momento que los jugadores del Lechuzo bajaron del colectivo para ingresar al estadio, debieron someterse a una estricta requisa policial, algo que causó la molestia lógica de toda la delegación.

La exigencia policial molestó a los futbolistas que si bien en un principio se negaron, debieron acceder a la requisa para poder hacer su ingreso y disputar el encuentro. Tan insólita fue la medida efectuada por los policías, que incluso le impidieron a los jugadores poder ingresar con los equipos de mate y tampoco dejaron ingresar un parlante que los futbolistas suelen utilizar en la previa del partido en el vestuario.

"Nunca nos pasó algo así. No entendemos la medida. Me parece un despropósito, una falta de criterio y de sentido común" / Roberto "Roquiño" Mallea (Presidente de Alianza)

Esta noche, el presidente de Alianza Roberto "Roquiño" Mallea le comentó a DIARIO DE CUYO que analizan tomar medidas y oficializar una denuncia por considerar que la medida efectuada puede ser catalogada como abuso de autoridad. El presidente dejó en claro su malestar: "Cuando me contaron que habían revisado a los jugadores no lo podía creer. Me parece un despropósito, una falta de criterio y de sentido común. No se bajo qué argumentos se basaron para tomar una medida así", manifestó.

Y siguió: "Vamos averiguar bien los antecedentes y en base a eso conocer en que se fundamentó la Policía, esto puede ser considerado como abuso de autoridad. Los jugadores van a jugar, no tienen por qué tener que pasar una requisa", expresó el presidente quien a su vez es fiscal en la Justicia local.

Mallea dijo que según el presidente de San Lorenzo de Ullum, esa institución manifestó que la medida fue decisión de la Policía, en este caso por el jefe del operativo, Pedro Vera. Por lo pronto y mientras investigan los antecedentes, Alianza expondrá esta situación en la reunión del Consejo este lunes por la noche en la Liga Sanjuanina de Fútbol.