Instituto de Córdoba logró esta noche el ascenso a Primera División tras empatar 1 a 1 ante Estudiantes de Caseros, en la final de vuelta del torneo Reducido de la Primera Nacional, y beneficiarse con la ventaja deportiva tras el 0-0 de la ida.



Los fanáticos coparon el estadio de Alta Córdoba con más de 27.000 personas, que verán al ‘albirrojo’ en la máxima categoría tras 16 años en la Primera Nacional.



El visitante abrió el marcador por intermedio del marcador central Juan Cruz Randazzo a los 14 minutos del primer tiempo, mientras que Fernando Alarcón a los 11m. del complemento marcó la igualdad para la ‘Gloria’.



Instituto acompaña así al otro elenco cordobés, Belgrano, que consiguió el ascenso directo al ganar el torneo.



Los dirigidos por Lucas Bovaglio habían terminado una buena campaña en el Nacional logrando una segunda colocación que le permitió arrancar en el reducido en las semifinales, instancia en la que dejó en el camino a Defensores de Belgrano.



Una media vuelta de Alan Cantero para el visitante fue la primera opción que se convirtió en peligrosa, porque generó la reacción de Jorge Carranza, que debió esforzarse con una estirada sobre su palo izquierdo, cuando corrían nueve minutos.



Antes había sido todo del local, que salió decidido a buscar el arco rival y aunque sin inquietar cerca del arco de Lucas Bruera, fue el que tomó la iniciativa desde el arranque.



Sin embargo, se acomodaba en el campo el ‘Pincha’ y logró emparejar el trámite, hasta que llegó el tanto de Randazzo, que ganó en la puerta del área chica y con un frentazo claro acomodó la pelota junto al palo de Carranza, que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.



Con el resultado favorable, los dirigidos por Walter Otta se sintieron cómodos con el desarrollo del juego, porque se abroquelaron bien en su campo, juntaron líneas de volantes y defensa, para cortar todo intento del local, que no lograba romper ese cerco, y con el correr de los minutos subía los nervios y la ansiedad.



Un arresto individual de Claudio Pombo, que corrió por el centro del campo y remató apenas desviado luego de dejar un par de rivales en el camino, fue lo mejor de la Gloria.



Los visitantes, en tanto, mostraban peligro cada vez que la pelota le llegaba a Facundo Castelli, y por esa vía se ilusionaba con ampliar el margen en el marcador.



Aunque el trámite dio un giro sobre los 40 minutos de esa etapa inicial, porque el lateral izquierdo visitante Lautaro Lusnig se fue expulsado por una fuerte entrada contra Giuliano Cerato.



Eso obligó a Walter Otta, que también fue expulsado, a mover rápidamente las piezas, mandó a la cancha a Diego López y sacó a Alan Cantero, y justamente el ingresado López salvó sobre la línea lo que era el empate de la ‘Gloria’, cuando Santiago Rodríguez había rematado tras vencer al arquero Bruera.



El hombre de menos fue demasiado problema para los de Caseros, que ya resignaban mucho en ataque y no podían descuidarse en el fondo, porque Instituto iba e iba, con más ganas que juego, pero decidido a alcanzar la necesaria igualdad.



Ese 1 a 1 llegó con el tanto de Alarcón, que con una definición similar al tanto de Randazzo, cabeceó de pique al piso para vencer a Bruera y dejar las cosas como al inicio, resultado que le daba el ascenso.



Se complicaron aún más los de Buenos Aires con otra expulsión. Es que el ingresado Elías Alderette se pasó de vueltas y por un encontronazo con Sebastián Corda, el árbitro Fernando Espinoza le mostró la tarjeta roja antes de la media hora del complemento.



Tras esa situación el encuentro se hizo de ida y vuelta, con un Instituto sin poder concretar las varias contras que dispuso, y con mucho orgullo Estudiantes se ilusionaba con encontrar alguna chance que le diera el tanto.



Todo era nerviosismo, y el público no soltaba el grito de festejo por la incertidumbre que generaba la escasa diferencia en el marcador, aunque sobre el final no tuvo demasiadas opciones y el ascenso se consumó en favor de los locales, que sin sobrarle nada a pesar de los dos hombres de más, pudieron celebrar el esperado logro.







-Síntesis-







Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Matías Ferreira y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Claudio Pombo y Franco Watson; Santiago Rodríguez y Patricio Cucchi. DT: Lucas Bovaglio.



Estudiantes de Buenos Aires: Lucas Bruera; Delfor Minervino, Stefano Brundo, Juan Cruz Randazzo y Lautaro Lusnig; Enzo Acosta, Nicolás Pelaitay, Sebastián Mayorga y Alan Cantero; Facundo Castelli y Facundo Pereyra. DT: Walter Otta.



Gol en el primer tiempo: 14m. Randazzo (E).



Gol en el segundo tiempo: 11m. Alarcón (I).



Cambio en el primer tiempo: 45m. Diego López por Cantero (E).



Cambios en el segundo tiempo: al comenzar Nicolás Mazzola por Cucchi (I); 11m. Franco Lonardi por Acosta (E) y Tomás Bolzicco por Castelli (E); 15m. Jonathan Dellarossa por Mazzola (I); 25m. Nicolás Watson por Pombo (I); 26m. Elías Alderete por Pereyra (E) y Lautaro Parisi por Mayorga (E); 35m. Agustín Gómez por F. Watson (I).



Amonestados: Cerato, Ferreira, Corda (I). Randazzo, Castelli, Lonardi, Brundo (E).



Incidencias en el primer tiempo: 41m. expulsado Lusnig (E).



Incidencias en el segundo tiempo: 29m. expulsado Alderete (E).



Árbitro: Fernando Espinoza.



Cancha: Instituto.