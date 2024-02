Inter Miami, con pocos minutos de Lionel Messi, recibió hoy una dura goleada por parte de Al Nassr de Arabia Saudita por 6 a 0 en Riad, que no contó con el portugués Cristiano Ronaldo por una lesión, en un amistoso.



Los goles fueron de Otávio (3m. PT), Anderson Talisca (10m. PT, 6m. ST, de penal, 28m. ST), Aymeric Laporte (12m. PT), con un remate desde atrás del mediocampo y Mohammed Maran (23m. ST).



En un primer momento, Inter Miami difundió el once inicial y los relevos para el partido que comenzó a las 15 de Argentina, en la capital saudí de Riad, y Lionel Messi no figuró ni en el banco de suplentes.



Sin embargo, minutos después cambiaron la publicación tras observar al rosarino en la entrada en calor.



El ingreso de Messi se dio a los 38 minutos del segundo tiempo, con el partido ya resuelto, en lugar de Leonardo Campana.



La ausencia en el once titular del rosarino trató de ser disimulada con las apariciones del uruguayo Luis Suárez y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, todos excompañeros en el histórico Barcelona que ganó el triplete en 2015, pero un pésimo inicio condenó la suerte de Inter Miami.



Además, Cristiano Ronaldo está en su etapa final de recuperación y también fue baja en la vereda de enfrente, según confirmó Luis Castro, su entrenador.



En consecuencia, los fanáticos se quedaron sin el duelo de las estrellas y debieron conformarse con un puñado de minutos de Messi, al que ovacionaron.



El último enfrentamiento entre Messi y Cristiano Ronaldo se dio el 19 de enero de 2023, en otro amistoso que en su momento enfrentó al Al Nassr contra el PSG de Messi, Neymar y Kylian Mbappé.



En total jugaron 37 partidos, con 17 triunfos para el campeón del mundo, 11 del portugués y 9 empates. En relación al aporte personal terminó con paridad (23 goles por lado) y el más épico se dio cuando se cruzaron por primera vez en la final de la Liga de Campeones 2008-2009 y Barcelona, con un golazo de Messi, se hizo con el trofeo ante Manchester United.



Messi y Cristiano se vieron las caras también con sus seleccionados, con dos amistosos: el 9 de febrero de 2011 fue 2-1 para Argentina, en Ginebra, y ambos marcaron (el otro lo hizo Ángel Di María); mientras que el 18 de noviembre de 2014, en Old Trafford, ganó Portugal por 1-0 con un tanto sobre la hora de Raphael Gerreiro.