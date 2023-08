Lionel Messi no pudo esta tarde generar el desequilibrio habitual, estuvo contenido y bien marcado, razón por la cual su equipo, Inter Miami, empató sin goles con Nashville FC, en partido válido por la fecha 29 de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.



En el estadio Drive Pink, Las Garzas del DT rosarino Gerardo 'Tata' Martino lucieron un ligero cansancio y quedaron envueltas en la telaraña defensiva que edificó la franquicia del estado de Tennessee, el mismo rival al que superó en la tanda de penales unos días atrás para adjudicarse la denominada Leagues Cup, ese torneo que aglutina a clubes estadounidenses y mexicanos.



El elenco local dispuso de las chances más claras para desnivelar, pero chocó contra una defensa ordenada y la solvencia exhibida por el arquero Elliot Panicco.



Precisamente, el guardavallas visitante se interpuso en la primera etapa a una entrada mano a mano del finlandés Robert Taylor para neutralizar el embate, tras una buena habilitación del '10' local.



El astro rosarino, que apareció en cuentagotas y con pinceladas de su inconmensurable habilidad, tuvo la ocasión más nítida para concretar la victoria, cuando se cumplía el minuto 46 del segundo tiempo. El exBarcelona y PSG despachó un remate colocado que obligó a una muy buena respuesta del golero de Nashville.



Los dirigidos por Gary Smith plantearon su estrategia en la contra, ante algunas desinteligencias que aparecieron en el conjunto del Sur de la Florida.



Así tuvo una ocasión propicia para marcar a los 24m. del segundo tiempo, cuando el centrocampista alemán Hany Mukhtar batió al arquero Callender, pero uno de los asistentes levantó la bandera y marcó una supuesta posición adelantada del jugador que mandó la pelota a la red.



Y sobre los 41m., una nueva polémica se instaló en el Drive Pink de Fort Lauderdale, cuando el juez Penso no marcó una mano en el área de Miller, cuando el ingresado Shaffelburg disparó a la valla. Luego de revisar la jugada, con la colaboración del VAR, el árbitro principal omitió enunciar sanción alguna.



En el tramo final del cotejo, el DT Martino apostó por modificaciones para dar un golpe de efecto a la compañía del crack rosarino en el ataque. Los juveniles David Ruiz y Benjamín Cremaschi, junto al delantero ecuatoriano Leonardo Campana, le dieron mayor libertad a Messi, que quedó como único punta ante la salida del venezolano Martínez.



Con este resultado, el equipo local continúa en la decimocuarta posición de la Conferencia Este con 22 puntos, mientras que Nashville, en la misma división, reúne 39 y está séptimo.



En Inter Miami también se alistó desde el comienzo el defensor argentino Tomás Avilés, refuerzo procedente de Racing Club, que se incorporó en este mercado de pases. En tanto, el atacante Facundo Farías, ex Colón de Santa Fe, ingresó en la segunda etapa.



Messi, capitán del seleccionado argentino campeón en Qatar 2022, disputó un nuevo juego oficial antes de viajar el fin de semana a California, para enfrentar el domingo como visitante a Los Angeles FC. Luego, el astro rosarino embarcará hacia la Argentina para sumarse al equipo del DT Lionel Scaloni, que iniciará la semana entrante la disputa de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.