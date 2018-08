Chiqui le puso pausa. Claudio Tapia cumplió con su idea de "no apurarse" en elegir el nuevo entrenador de la Selección mayor. Claro, su idea es ir a buscar a alguien con trabajo en la actualidad.

"Selecciones nacionales: se puntualizó en el presente y el futuro de los seleccionados argentinos, cuestión que seguirá debatiéndose en las próximas reuniones". El párrafo pertenece a la comunicación de la AFA respecto a lo sucedido en la reunión de Comité Ejecutivo, la primera luego de la decepcionante actuación de Argentina en el Mundial y de la salida de Jorge Sampaoli.



El contenido vacío de información, de alguna manera, refleja la acción: los dirigentes pulsaron el botón de pausa, tal como se presumía.



La Asociación del Fútbol Argentino se tomará hasta fin de año para definir el próximo director técnico de la Selección Mayor.

Una gran incógnita es saber si Messi seguirá en la Selección o no.

Mientras tanto, Lionel Scaloni y Pablo Aimar se harán cargo del conjunto albiceleste de cara a los amistosos de septiembre (Guatemala y Colombia, los rivales) y octubre/noviembre (Brasil, posiblemente, adversario). Es el punto de acuerdo más concreto entre los sectores que encabezan Claudio Tapia, titular de la AFA, y Daniel Angelici, vice.



Desde el grupo que conduce el presidente de Boca, seguramente, intentarán colar en el cuerpo técnico de Scaloni y Aimar a Jorge Burruchaga, manager de Selecciones todavía en funciones y hombre promovido por el propio Angelici.



Desde el grupo del Ascenso se mantienen firmes con una postura: no al director General, figura que empuja el directivo del Xeneize. Habrá que ver si ya se resignó o volverá a la carga en las próximas reuniones.



Tapia y compañía entienden que sí es necesario un coordinador General de Inferiores de renombre, que apuntale a Scaloni, Aimar y Placente. Por eso, el presidente de AFA ya tomó contacto con Matías Lammens, titular de San Lorenzo, para pedirle permiso para negociar con Hugo Tocalli.



Pero el Ascenso le escapa a una figura de "manager" porque "vamos a traer un técnico de elite". El propio titular de la AFA planifica designarse como cabeza de la Comisión de Selecciones.



El compás de espera desarticula momentáneamente los movimientos por Jorge Almirón, a quien bendijo el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. El ex Lanús tiene buenas referencias pero no encuadra dentro del ideal de entrenador que se busca en este momento donde la Argentina debe comenzar de cero tras el fracaso en "Rusia 2018".

El sueño

Con el tiempo a favor al poner un interinato en la Mayor, Claudio Tapia buscará acelerar el proceso de seducción a su entrenador preferido: Mauricio Pochettino (foto).



"No se habló de nombres", se ufanaron en difundir los dirigentes que fueron saliendo de la reunión de ayer en la calle Viamonte, sede de la AFA.



Sin embargo, desde el Tapismo saben que el director técnico del Tottenham saca una importante ventaja en la consideración del sanjuanino.



Tiene contrato con el club de Londres hasta mediados de 2023, pero en junio de 2019 posee una cláusula de salida. Chiqui está dispuesto a viajar a Inglaterra para escucharlo cara a cara y abrirle las puertas de Ezeiza. No quiere que le ocurra algo parecido a lo que se vivió con Diego Simeone y su "negativa" antes que le dieran la propuesta.



Sí, para la cláusula de salida falta un año.



Y a mediados del 2019 que viene aguarda la Copa América de Brasil. "Hasta entonces pueden dirigir Scaloni y Aimar, ¿por qué no?", se aventuró otro de los oyentes del cónclave. ¿Y si los resultados no acompañan en los amistosos para disminuir la ansiedad, máxime teniendo en cuenta que uno de ellos es ante Brasil?



Entonces, el tema director técnico de la Selección abandonará abruptamente el estado de pausa.

>Quieren a un viejo conocido

La noticia asomó antes del inicio de la reunión de Comité Ejecutivo convocada para tratar el futuro de las selecciones nacionales: la AFA inició gestiones para contratar al "nuevo José Pekerman", es decir, el coordinador general de los juveniles. Y el nombre elegido es Hugo Tocalli, hoy trabajando con la cantera de San Lorenzo.



El ex arquero, de 70 años, fue pieza clave de la estructura de Pekerman; incluso continuó al frente de las promesas albicelestes hasta 2007, cuando se consagró como entrenador en el Mundial Sub 20 de Canadá, el último título planetario a nivel juveniles que cosechó Argentina.



De concretarse el arribo de Tocalli, la intención del ala del titular de la AFA es mantener a los entrenadores de cada categoría (Scaloni en el Sub 20, Aimar en el Sub 17 y Placente en el Sub 15), bajo la tutela del experimentado "manager".