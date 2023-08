El histórico DT, campeón del mundo en el mundial del 78´ y actual Director de la Selecciones Nacionales, se cayó en su casa y debió ser hospitalizado debido a una hemorragia producto del fuerte golpe.

De esta forma, luego del accidente, a última hora de la noche de este domingo, fue trasladado de urgencia e internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, donde se mantiene delicado en estado de observación.

Quien habría transmitido la noticia de forma discreta y sin dar mucho detalle a través de Twitter, fue el periodista José Ramon Hernández, ex compañero de Menotti en sus incursiones como analista de fútbol en ESPN.

“Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina”, detalló con sus seguidores y adjuntó una foto de hace algunos años atrás.

A pesar que la familia y allegados mantienen el estado del paciente de forma reservada, comentaron: “Fue un susto. Evoluciona de acuerdo a lo esperado. Fue internado lógicamente. Esperemos que pueda ser dado de alta, en pocos días”, comentaron a Mundo D, allegados al “Flaco”, según pudo averiguar el medio La Voz.

En esta oportunidad fue un accidente doméstico, pero el reconocido DT había sufrido en este último tiempo varias complicaciones de salud relacionadas con los problemas respiratorios producidos por la cantidad de años que ha tenido como fumador. Inclusive su última operación enmarcada en dicha patología fue hace 12 años, cuando le extrajeron un nódulo pulmonar en el Hospital Italiano el 13 de marzo del 2011.

Según informó Telam, César Luis Menotti cumpliría 85 años el 22 de octubre, tal cual dice él, o el 5 de noviembre, tal cual detalla su documento de identidad.

Menotti es el Director de Selecciones Nacionales desde el 2019 y fue el mentor de la llegada de Lionel Scaloni a la dirección técnica del seleccionado argentino, con quien comparte el sentimiento de haber llevado al equipo a consagrase por tercera vez campeones del mundo.

Aunque se mantiene muy lucido y participativo a la hora de opinar sobre el seleccionado o diferentes temáticas en torno al deporte, sus últimas apariciones han sido esporádicas, inclusive no pudo participar del Mundial 2022, en Qatar, ya que estaba atravesando un momento delicado de salud y no le permitieron viajar.

Sin embargo fue en Super Deportivo Radio, programa emitido por Radio Villa Trinidad, que transmitió hace poco la admiración que le genera Ángel Di María y su punto de vista respecto de la posible participación del Lionel Messi en el mundial del 2026.

“Físicamente y por edad puede jugar tranquilamente, porque él hace una vida muy sana, entrena bien, se entrena mucho... Es un chico que está muy bien. Y es un pibe, tiene 36 años, ¿no? Ojalá tuviese yo 36, sabés cómo juego hasta los 40″, declaro hace casi dos meses.

Y es que si se trata de vivencias deportivas, Menotti acumula miles de anécdotas al lado de grandes personalidad que llevó al estrellato futbolístico, entre ellas Diego Maradona, en el icónico mundial Sub 20 en Japón 1979, además de haber liderado el Atlético de Madrid, Sampdoria, el seleccionado de México y Barcelona. También a nivel nacional dirigió grandes equipo como Boca Juniors, Independiente, River Plate y Rosario Central.