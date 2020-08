Hace tres semanas Segundo Tevez, padre adoptivo de Carlos, tuvo que ser internado de urgencia luego de haberse contagiado de coronavirus cuando se fue a hacer un control médico tras la operación en el cuello a la que se sometió en febrero.

El papá de Carlitos tuvo que ser trasladado a terapia intensiva ya que además de haber contraído Covid-19 padece de neumonía y diabetes. Pese al delicado estado de salud que presenta, estos últimos días los doctores afirmaron que está presentando una leve mejoría.

Recordemos que en la pasada Superliga, el Apache festejó uno de sus goles ante Talleres agarrándose el cuello, gesto que hacía referencia a Don Segundo, ya que la operación se había llevado a cabo poco tiempo antes de aquel encuentro.

Segundo no es el padre biológico de Tevez. Según lo que narró en una entrevista que hace un tiempo le concedió a Alejandro Fantino, Carlitos contó: "Me crié con Adriana y Segundo, que es mi papá. Mi viejo (biológico) andaba en la joda, pero fui un chico buscado. Dicen que él siempre abrazaba la panza de mi mamá y me hablaba. Saber eso me hizo muy bien".