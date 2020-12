Andy Murray (foto), exnúmero uno de la ATP, recibió un wild card para jugar el Abierto de Australia. Debido a su ranking actual, ocupa el puesto 122 de la clasificación, no hubiera clasificado ni siquiera a la etapa clasificatoria, pero el Torneo lo quiere tener presente de todas maneras por lo que representa el escocés para el mundo del tenis. El escocés, ganador de 3 Grand Slams, también fue invitado especial al US Open y Roland Garros en 2020. Debido a las lesiones que viene sufriendo desde el 2017, ha ido bajando en el ranking hasta estar en posiciones en las que no puede clasificar.