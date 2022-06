Desamparados urge de una victoria que le permita ir encontrándose con su juego y escalar en la zona de descenso directo en el Federal "A". Este sábado recibirá a Argentino de Monte Maíz con esa premisa pero en la previa, su director técnico Luis Alberto Islas hizo su análisis y manifestó que les trata de inculcar a sus dirigidos que la entrega "sea al máximo".

"Yo hablo mucho con los jugadores y no les puedo recriminar nada porque entregan todo cada día de trabajo. Cuando les doy la camiseta les pido que la devuelvan con sangre, en el buen sentido de la palabra lógico les pido que la devuelvan con el ADN, eso es lo que uno busca y eso les llega a los jugadores", expresó el campeón del mundo del 86. "No hay que olvidarse en la institución que estamos, un club con mucha historia y mucho respeto y hasta el último día que yo sea el técnico de Desamparados el profesionalismo, la responsabilidad estará al 100%. Los muchachos saben que tienen que dejar todo y lo van a demostrar. Estoy muy tranquilo por como se esfuerzan y por la entrega que muestran permanentemente", manifestó.

"Desamparados es un club que seduce, es un nombre muy fuerte. Cuando a mí me llamaron les dije que sí de entrada porque es un club con mucha historia y eso te genera cosas importantes"

Le tocó llegar a Sportivo en un momento difícil y si bien el equipo todavía no logra afianzarse (al mando de Islas logró un solo triunfo ante Independiente de Chivilcoy), el campeón del mundo sabe que el encuentro de este sábado será clave: "Será un partido difícil, Argentino es un equipo que se acomoda bien, arma dos líneas de cuatro y apuesta al contragolpe con dos delanteros que son de buen porte y de velocidad. Igual acá lo más importante es que estemos bien nosotros, estamos tratando con algunas variantes aportarle volumen de juego, sabemos que tenemos que volver a ganar", manifestó. Es que en el once titular habrán cuatro variantes con los ingresos de Emanuel Décimo, Rodrigo Brandan, Lautaro Disanto y Emiliano Encina.

Encina es un producto neto de la cantera víbora que si bien ya había debutado con Emanuel Guirado, Islas le dio cancha ante Sol de Mayo y el pibe se despachó con un golazo de chilena que significó el descuento (4-1). Sobre eso, Islas opinó: "A Emiliano lo vengo siguiendo permanentemente en la local, lo tengo trabajando conmigo desde que asumí, ojalá que responda bien pero no hay que ejercerle demasiada presión. A los jugadores del club los tenes que ir metiendo de a poco, hay que cuidarlos porque jugar en zona de descenso no es fácil y más en un club tan importante como Desamparados. Confío mucho en él, ojalá que salga un buen partido". Sobre las dos incorporaciones que también irán como titulares, expresó: "Lautaro y Rodrigo son jugadores que tienen una jerarquía importante, nos pueden potenciar bastante, trataremos de acomodarlos lo más rapido posible al equipo".

"No soy un técnico que trae por traer, los chicos que traje son jugadores que tienen jerarquía y que nos van ayudar. Esta época del año no te permite tener muchas variantes porque están todos los planteles armados"

La derrota del pasado fin de semana con un resultado abultado también entró en el análisis del DT: "Los primeros 20 primeros minutos lo jugamos bien y estuvimos a punto de abrir el marcador, pero después el equipo no encontró el funcionamiento y eso es algo que nos está pasando. Veníamos de hacer un partido muy bueno contra Olimpo, le ganamos a Independiente bien y ante Sol no hicimos un buen partido, tenemos que tratar de encontrar el equilibrio", expresó a la vez que volvió a destacar la entrega de sus jugadores. "Los jugadores dan el máximo en cada entrenamiento. Si bien no es un plantel que yo armé y que viene de otra gestión, estoy contento por el esfuerzo que dan los chicos. Necesitamos que los resultados aparezcan para motivar al grupo", manifestó quien supo compartir cuerpo técnico con ilustres como Diego Maradona o Alfio Basile.