El encuentro de Desamparados de este viernes por la noche será fundamental. Con la urgencia de conseguir un triunfo que le permita sobre todo, levantar en lo anímico, Sportivo recibirá a Estudiantes de San Luis este viernes desde las 21.30 horas por la 10ma fecha del Federal "A". El partido se disputará en cancha de Trinidad.

Para Desamparados será clave ganar. Al precio que sea. Luis Islas, que ayer reconoció que "a este plantel le hace falta mucho trabajo", si bien no confirmó el equipo es casi un hecho que realizará tres variantes ante el Albiverde puntano. En el arco será Jairo Díaz quien debute este torneo en reemplazo de Alan Minaglia, el arquero ex Chicago fue titular en toda la pretemporada y en los ocho encuentros disputados. Díaz, en tanto, fue de los últimos refuerzos en llegar a Desamparados y lo hizo por la lesión de Julián Lucero, quien llegó desde Juventud Unida de San Luis y cuando apuntaba a ser titular en los amistosos sufrió una fractura de muñeca. Hoy, ya está recuperado y se encuentra en plena puesta a punto desde lo físico. Para Jairo será una oportunidad única la que le brinda Islas, el ex Alianza fue una de las figuras con el Lechuzo en el Regional Amateur y su retorno a Sportivo después de dos años lo encuentra con otra madurez que intentará plasmarla este viernes bajo los tres palos.

Otra de las variantes será el ingreso del defensor central José Cesarini en lugar de Marcos Cabrera. Cesarini, es zurdo y retornará al equipo después de haberse recuperado de un desgarro que lo marginó varias fechas. En las primeras fechas jugó de marcador de punta por izquierda pero este viernes lo hará en su posición natural, como segundo marcador central. El otro cambio es en el mediocampo: ingresará Javier Pereyra en lugar de Nicolás Quiroga. De esta manera Pereyra será doble cinco junto a Emanuel Décimo. Si bien en la práctica del miércoles probó con el ingreso de Saúl Abecasis en lugar de Matías Garrido, finalmente este jueves volvió el sanjuanino al equipo titular y será de la partida.

Jairo Díaz será titular en el arco

De esta manera Sportivo irá con Díaz en el arco, Lucas Ceballos, Agustín Callejas, Abecasis y Laureano Puñet en la defensa, Pablo Jofré, Emanuel Décimo, Javier Pereyra y Matías Garrido en el mediocampo, David Romero Neyra y Bruno Rodríguez en ataque.

Enfrente tendrá a Estudiantes dirigido por un viejo conocido en Puyuta, Héctor Arzubialde. El cordobés, que supo dirigir a Sportivo en el Nacional B del 2012 a pesar del descenso dejó una grata imagen en San Juan. Con Estudiantes logró armarse bien y marcha cuarto en las posiciones, incluso en la fecha pasada viene de ganarle a Cipolletti, uno de los candidatos, por 3 a 1.

Con el fallo conocido esta noche que le redujo la sanción a Huracán Las Heras, Sportivo requiere urgente de una victoria. Hoy está en descenso directo y último en las posiciones.

ENTRADAS

La dirigencia de Sportivo Desamparados comunicó que la entrega de entradas sin cargo para socios se realizará por la secretaría del club este viernes de 10 a 18 horas, presentando carnet de socio y el comprobante que acredite estar al día.

En tanto que la venta de entradas para no socios será de 10 a 18 por el club de Puyuta y desde las 19.30 por las boleterías del club Trinidad. También en Trinidad los socios podrán retirar su entrada a partir de las 19.30.