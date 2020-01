Israel Damonte, flamante director técnico de Huracán, cargo que asumió sorpresivamente para ponerle punto final a su carrera como futbolista, fue terminante al enfatizar que "no voy a sentir la muerte del jugador" al ser presentado ayer en la sede de Parque de los Patricios.



Damonte, acompañado por el presidente, Alejandro Nadur, y el secretario general, Fernando Moroni, explicó que "Fernando me llamó y me tomó por sorpresa. Hasta ese momento era jugador de Banfield. En la vida hay momentos que se toman decisiones con el corazón y no con la cabeza. Lo decidí en el momento".



"No hice el duelo por dejar el fútbol -prosiguió-. No todos tienen la posibilidad de empezar a dirigir en un club importante y de primera división. Por eso estoy agradecido. No voy a sentir la "muerte" del jugador".



Damonte comentó que "voy a encarar este camino difícil y de aprendizaje. Tuve muchos entrenadores y fui un jugador de experiencia pero ahora soy un DT sin experiencia. Me voy a basar en lo que hice en mi carrera: esfuerzo, trabajo y ser buena persona y compañero. Siempre prioricé el equipo". Y dijo que quiere "un equipo que me represente por mi forma de jugar. Que se tire de cabeza, que se arriesgue y también quiera jugar".