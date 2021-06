Italia venció a Gales, igualó récord histórico y clasificó primero a octavos de final de la Eurocopa

El seleccionado de Italia se impuso hoy por 1 a 0 ante Gales, resultado que le permitió igualar el récord de 30 partidos sin perder de 1935-1939, con Vittorio Pozzo como entrenador, y terminó con puntaje ideal y en la cima del Grupo A de la Eurocopa de fútbol.



El único tanto del encuentro, jugado en el estadio Olímpico de Roma, fue anotado por el mediocampista Matteo Pessina, a los 39 minutos de la primera etapa.



A raíz de la victoria, los dirigidos por el técnico Roberto Mancini terminaron su participación en la fase de grupos con nueve unidades luego de tres victorias consecutivas: 3 a 0 ante Turquía y Suiza, y 1 a 0 frente a los galeses, quienes de todos modos pasaron a la segunda ronda como escoltas.



Además, los conducidos por Roberto Mancini, quienes ya se habían clasificado para los octavos de final en la fecha anterior de la Eurocopa, lograron igualar la marca histórica de 30 partidos sin perder que había conseguido el seleccionado peninsular entre 1935 y 1939 con Vittorio Pozzo como entrenador, DT de la "Azzurra" que fuera campeón del Mundo en 1934, en Italia, y en 1938, en Francia.



De este modo, Italia llegó a 30 partidos sin perder, con 25 victorias y 5 empates. La última caía se produjo el 10 de septiembre de 2018 1 a 0 ante Portugal, por la Liga de la Naciones de Europa.



El seleccionado de Gales, que tiene como máxima figura a Gareth Bale, ex Real Madrid y actualmente en el Tottenham Hotspur, de la Liga inglesa, a pesar de la caída de hoy quedó con cuatro unidades y accedió a la próxima fase del certamen continental, como escolta.



El otro choque de la zona terminó con goleada 3 a 1 a favor de Suiza sobre Turquía, resultado que dejó a los "Navajos" con cuatro puntos (los mismos que Gales, pero con peor diferencia de goles) y con chances de acceder a la siguiente ronda en caso de finalizar como uno de los mejores terceros.



Los goles de Suiza fueron anotados por los delanteros Haris Seferovic (6m. PT) y Xherdan Shaqiri (26m. PT y 23m. ST), en dos oportunidades, mientras que para los turcos descontó el mediocampista Irfan Kahveci (17m. ST), en un partido jugado en el estadio Olímpico de Bakú, de Azerbaiyán.



El Grupo A concluyó con Italia con 9 unidades; Gales (+1 de diferencia de gol) y Suiza -1) 4; y Turquía 0.



Italia se medirá en los octavos de final ante el segundo del grupo C, que integran Países Bajos, Ucrania, Austria y Macedonia del Norte; mientras que Gales confrontará contra el segundo de la Zona B que componen Bélgica, Rusia, Finlandia y Dinamarca, ambos el sábado 26 de junio.



La Eurocopa continúa mañana con los siguientes partidos: Grupo C: Macedonia - Países Bajos y Ucrania - Austria; y Zona B: Rusia - Dinamarca y Finlandia - Bélgica.