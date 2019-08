Sincero. Izquierdoz habló de las sensaciones de chocar con River.

Carlos Izquierdoz, zaguero de Boca Juniors, se animó a calentar el superclásico ante River que se jugará el 1 de septiembre en el Monumental, al señalar que será especial porque "es el primero después de la final" por la Copa Libertadores 2019. "Pero todavía falta para eso, ahora hay que pensar en Almagro (por la Copa Argentina) y en los cuartos de final de la Libertadores ante Liga de Quito", sostuvo Izquierdoz sobre el superclásico que se jugará el 1 de septiembre en Núñez por la quinta fecha de la Superliga del fútbol argentino. "El plantel no piensa en River todavía. Pero sabemos que cuando llegue el momento se hablará de la final que perdimos (3-1) en Madrid. Aunque es un tema ya superado por el grupo", dijo el defensor ex Lanús en diálogo con Fox Sports. En cuanto al juego del equipo que dirige Gustavo Alfaro, sostuvo que "buscamos ser un equipo sólido, juegue quien juegue. Para ser campeón tenés que tener el plus que te da el trabajo en equipo".



El plantel "xeneize" se entrenó en Casa Amarilla y la prensa pudo ver la última media hora de fútbol reducido.

Soldano, listo

El delantero Franco Soldano acordó finalmente su llegada a Boca Juniors, que sumará así su quinta incorporación y se retirará del mercado de pases para esta temporada. El ex delantero de Unión de Santa Fe, que llega de Olimpiakos de Grecia, arribará a la Argentina entre viernes y sábado y lo hará con su pase en su poder: Boca lo contratará a préstamo de 300.000 dólares por 18 meses y una opción de 5 millones. El "9", de 24 años, llegó al club griego por 1.300.000 dólares por el 60 por ciento de la ficha y jugo solo 9 partidos de titular en la temporada 2018/19 donde convirtió un solo gol. El punta será inscripto en la lista de buena fe para la serie contra Liga Deportiva de Quito, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y será el tercer centrodelantero junto a Ramón Ábila y Jan Hurtado como una nueva alternativa en lugar de Darío Benedetto.