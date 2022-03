La semana del Superclásico no empezó de la mejor manera para Boca. Más allá de que el equipo de Sebastián Battaglia consiguió el domingo un muy buen triunfo ante Estudiantes en La Plata, el Xeneize perderá a su capitán, Carlos Izquierdoz, por la fractura de la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo. "Me rompí todo", había adelantado el defensor, que será operado en las próximas horas, al salir del centro médico ayer por la mañana. Izquierdoz se lesionó en La Plata durante el primer tiempo ante Estudiantes y no pudo continuar el partido. Fue a los 22 minutos, en un cruce ante Alan Marinelli, tras el que se tuvo que ir reemplazado casi sin poder pisar y desde el entretiempo se lo vio con una bota en el pie. Según trascendió el tiempo de recuperación será de entre dos y tres meses, por lo que Izquierdoz, símbolo de Boca, se perderá casi todo lo que resta de la Copa Liga Profesional. El reemplazante del Cali ayer durante el partido ante Estudiantes fue el peruano Carlos Zambarno, y pareciera tener todos los números para acompañar a Marcos Rojo en la zaga. Sin embargo, en el plantel también están Nicolás Figal y Gastón Ávila.

Boca espera la recuperación de otros tres futbolistas con lesiones actualmente: Darío Benedetto, Oscar Romero y Diego González. Lo cierto es que los tres trabajaron el domingo y ayer en sus recuperaciones. La idea del cuerpo técnico es que mañana se sumen los dos primeros al trabajo junto a sus compañeros y, a partir de entonces, sean probados para definir si podrán o no estar. El más complicado es el Pulpo, quien arrastra un desgarro.

Tickets

Desde mañana comenzará la venta de entradas para los socios de River, que pretendan ir al Monumental y que tendrán que cumplir con una serie importante de requisitos. Aunque también hay algunas chances para que vayan los no socios, aunque son menores las posibilidades. Se espera que en total el domingo haya más de 70 mil espectadores.