Siempre para adelante. Jaguares dio una muestra de actitud al dar vuelta el marcador frente a un aguerrido rival, que lo había vencido este año y lideraba el historial 2-1. Ahora están igualados.

Hicieron historia. Los Jaguares se clasificaron anoche por primera vez a las semifinales del Súper Rugby al vencer a Chiefs (de Nueva Zelanda) por 21-16 en un intenso partido de cuartos de final que se disputó en el estadio de Vélez Sarsfield. En su cuarta participación en el torneo de la Sanzaar, la franquicia argentina alcanzó su mejor actuación histórica con un triunfo posibilitado por los tries de Pablo Matera y Matías Moroni más los once puntos aportados por el apertura Joaquín Díaz Bonilla (tres penales y una conversión).



El equipo dirigido por Gonzalo Quesada se fue al descanso en desventaja de 10-8 pero en el segundo tiempo mostró una gran reacción para sumar la sexta victoria consecutiva en la actual temporada.



Jaguares conocerá su rival de semifinales hoy cuando se enfrenten Brumbies de Australia y Sharks de Sudáfrica en la ciudad de Canberra desde las 7.05 de Argentina.



En tanto, Crusaders, vigente bicampeón, ratificó ayer que es gran candidato a retener el título al vencer como local a Highlanders, ambos de Nueva Zelanda, por 38 a 14. Y su rival saldrá del ganador entre Hurricanes (Nueva Zelanda) y Bulls (Sudáfrica), que se miden hoy.



El partido de ayer tuvo un comienzo soñado para Jaguares, con un try de Pablo Matera y Díaz Bonilla amplió con un penal. Pero Chiefs no perdió la calma y a partir de la solidez de su estructura pudo revertir el marcador para irse al descanso 10-8.



Jaguares se fue del partido en la segunda mitad y Chiefs se escapó a ocho puntos.



La recuperación de la franquicia argentina empezó con un try de Moroni y su apertura volvió a sumar con penales. Chiefs luego hizo un intento desesperado por la victoria pero se encontró con un oponente que a puro tackle y con un scrum robustecido, defendió la ventaja con fiereza para festejar un logro histórico.

Try clave. Matías Moroni logró el try que le dio vida a Jaguares y que permitió soñar con la remontada. Partidazo de Jaguares.

La felicidad ante todo

Uno de los referentes de Jaguares, Pablo Matera, se refirió a la histórica clasificación del equipo a semifinales. "La verdad, nos costó muchísimo pero sabíamos que iba a ser así: jugar contra neocelandeses es muy complicado siempre y más en instancias de play off donde si te dormís te pasan por arriba en unos minutos.



El equipo estuvo incómodo durante todo el primer tiempo, pero se acomodó en el segundo y lo supimos dar vuelta pensando en lo que debíamos hacer y con mucho corazón", sostuvo el segunda línea quien reveló que luego de este torneo se despedirá de la franquicia para ir a jugar el rugby europeo.

Opinión

Ese grito tan anhelado

Por Gerardo Alaniz

Y un día Jaguares se hizo "grande" realmente. Dejó atrás esas goleadas que llegaban a causar vergüenza a los propios rugbiers y escribió lo que en sus cuatro años de vida es su página más gloriosa. Y lo hizo con el ADN del rugby argentino: mucha entrega y capacidad mental. Combinó esos factores para llegar por primera vez en su historia a semifinales del Super Rugby, ni más ni menos que la NBA de este deporte. Lo concretó de manera ajustada, pero que marca cómo un proyecto bien llevado adelante desde la Unión Argentina de Rugby brinda sus resultados en un mediano plazo.



Chiefs no se la hizo fácil, pero cuando los argentinos, alentados por más de 25 mil fanáticos en Liniers, dieron vuelta el resultado nunca más miraron para atrás. Poco hubo de rugby champán como en la fase regular donde quedaron segundos. Se vivió como un partido de play off, teniendo enfrente a varios rivales con pasado y presente All Blacks.



Ahora vendrá la semifinal, pero eso será otra historia. Anoche en el Amalfitani se dio ese grito tan deseado y que se postergó por mucho tiempo. En hora buena, a disfrutarlo...