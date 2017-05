Contenido. El fullback argentino, Joaquín Tuculet, es controlado por la marca de Sunwolves. Los Jaguares vencieron a los asiáticos y el próximo sábado jugarán otra vez de locales.

Jaguares, la franquicia del Súper Rugby, venció ayer al elenco japonés de Sunwolves por 46-39 en cancha de Vélez en un partido que le fue desfavorable durante su mayor parte. Leonardo Senatore, Agustín Creevy (2), Matías Alemanno, Matías Moroni y Emiliano Boffelli marcaron tries para el representativo argentino, que además sumó a través de un try penal y de un penal y dos conversiones de Juan Martín Hernández y otra de Joaquín Díaz Bonilla. Fue la quinta victoria en 2017 para Jaguares, que de esta manera superó la marca del año último y dejó atrás cuatro caídas seguidas. Pero no quedó mucho para aplaudir, ya que el equipo fue muy desordenado a la hora de atacar y defendió muy mal. Por suerte en el cierre del partido el equipo reaccionó y revirtió un juego que perdía por 12 puntos a un cuarto de hora del epílogo.



Tras el golpe sufrido en los primeros minutos, cuando el elenco visitante terminó en el ingoal local de la mano de William Tupou, el cotejo pareció encarrillarse con un penal de Hernández y un try de Senatore. Pero Jaguares volvió a cometer errores al defender y Shota Emi puso en ventaja nuevamente a su equipo. El try de Boffeli (15-15) puso en orden las acciones otra vez, pero un penal de Tamura volvió a situar al frente a los asiáticos (18-15). El equipo argentino volvió a equivocarse -mal pase de Ezcurra a Hernández- y Tamura estiró diferencias tras recuperar la pelota y correr sin oposición hasta el ingoal. En el final, los forwards le hicieron sentir su rigor a los nipones y forzaron un try penal para quedar abajo por sólo tres puntos.



En el principio de la segunda parte Jaguares, con un hombre más, se hizo dueño absoluto de la pelota. A los 11’, en una nueva acción de line y maul, el capitán Creevy puso al frente a su equipo. Sin embargo, otra vez falló el tackle argentino y Tamura volvió a darle la ventaja a Sunwolves. Y enseguida apareció Sam Wykes para dejar el marcador 39-27. Jaguares era puro desorden y el partido se le escapaba. No fue así. Las variantes terminaron favoreciendo a Jaguares que con el empuje de los forwards niveló las cosas. Achicó con un try de Alemanno e igualó con la receta que mejor le sienta ante los japoneses: una acción de line y maul que terminó con Creevy en el ingoal. En el cierre Jaguares se largó a jugar y dio vuelta la historia con un try de Moroni convertido por Díaz Bonilla que selló un triunfo sufrido.