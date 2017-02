El seleccionado argentino de rugby “Jaguares”, venció ayer como visitante a Kings (Sudáfrica) por 39-26, en su debut en la edición 2017 del Súper Rugby. Gonzalo Bertranou, Leonardo Senatore y Joaquín Tuculet marcaron los tries del conjunto albiceleste que no sumó punto bonus, pero ganó con justicia ante un equipo limitado en el “Nelson Mandela Bay Stadium” de Port Elizabeth.



El encuentro dejó un sabor agridulce para los conducidos por Raúl Pérez. Por un lado la alegría del triunfo en el primer partido del año. Pero, por otro lado, el equipo no jugó bien durante buena parte del encuentro.



Tuvo un flojo inicio y un mal cierre en el que sufrió dos amonestados en los 10 minutos finales y perdió la posibilidad de arrancar sumando el punto extra ante un adversario que se presta para ello. Joaquín Tuculet y Tomás Lezana fueron los jugadores destacados de una escuadra que no hizo el mejor encuentro, pero salió airoso en un debut complicado por la gran cantidad de bajas por lesiones que tuvo que soportar.



La próxima presentación del representativo nacional será el sábado venidero visitando a Stormers, otro combinado sudafricano, en el Newlands Stadium de Ciudad del Cabo.

Irlanda sueña



En Dublin, Irlanda se hizo fuerte y consiguió un triunfo vital frente al seleccionado de rugby de Francia por 19 a 9 para mantener sus aspiraciones de pelear por el título del “Seis Naciones”.