Contenido. El tercera línea de Jaguares, Javier Ortega Desio, es marcado por dos rivales. La franquicia argentina jugó un buen partido, aunque cayó en Johannesburgo.

Jaguares no pudo en su visita a Lions en Johannesburgo por los cuartos de final del Súper Rugby y cayó 40-23. De esta manera, la franquicia argentina se despidió del certamen pero dejando una buena imagen en lo que fue el partido más importante de su historia, ingresando por primera vez a los play off.



El equipo dirigido por Mario Ledesma mostró intensidad a lo largo de los 80 minutos pero la falta de contundencia, sumado a algunos errores en defensa potenciados por el juego de los sudafricanos hizo que el resultado sea adverso.



El comienzo de Jaguares fue prometedor con corridas que penetraron la defensa del elenco local y movimientos que forzaron a su rival a cometer infracciones. Fue así que los argentinos comenzaron arriba en el marcador gracias a dos penales convertidos por Nicolás Sánchez.



Sin embargo, los jugadores del equipo dueño de casa entraron en ritmo y sacaron a relucir sus mejores armas con un juego versátil en el que dominaron las formaciones fijas -fueron dueños absolutos de todos los scrums- y el suelto. Ruan Combrinck, Harold Vorster y Malcolm Marx apoyaron en el ingoal en 15 minutos y dieron vuelta el encuentro para irse al descanso en ventaja 24-9.



Ya en el complemento, la franquicia argentina salió decidida a dar vuelta el resultado. En apenas cinco minutos marcó dos tries gracias a una gran corrida de Bautista Delguy y a un avance de varias fases que terminó coronando el capitán Pablo Matera para dejar las cosas 27-23.



Pero los sudafricanos supieron reaccionar a tiempo y demostraron su experiencia en este tipo de instancias (fueron finalistas los últimos dos años, pero no se consagraron). Andries Coetzee hizo el cuarto try para Lions y terminó con la ilusión argentina.



El 40-23 final apenas será una estadística para lo que fue la presentación de Jaguares, que cerró la temporada con nueve triunfos -siete de manera consecutiva- y ocho derrotas.



Los jugadores volverán a Argentina y quedarán liberados. Sus próximos compromisos serán con Los Pumas: el Rugby Championship entre el 18 de agosto y el 6 de octubre, además de las ventanas internacionales de noviembre.

Se despidió



El apertura de Jaguares, Nicolás Sánchez, disputó ayer su último partido con la franquicia argentina ya que se irá a jugar a Francia, al poderoso Stade Francés. Luego de anotar 218 puntos en 27 encuentros con Jaguares, el tucumano decidió cambiar de rumbo a sus 29 años y, aunque quedará excluido de Los Pumas por el momento, decidió hacerlo igual. "Fue mi último partido con esta camiseta que nos dio tantos momentos lindos. ha sido un orgullo y un placer jugar en este equipazo. Solo quiero decirles a todos GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Los voy a extrañar mucho", expresó, además de agradecer a dirigentes, entrenadores, a los seguidores del rugby "que se levantaban a las 4 de la mañana para vernos o en las tribunas de Vélez para apoyar a este equipo" y a "nuestras familias por sacrificarse tanto por nosotros".



La salida de Sánchez será una baja sensible.