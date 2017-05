Otra caída. Los Jaguares no pudieron recuperarse y volvieron a caer en el Súper Rugby. El equipo ahora aprovechará la ventana internacional para mejorar algunos aspectos de juego.



En el último partido de Los Jaguares antes de la ventana internacional de junio, la franquicia argentina en el Súper Rugby no pudo contra los Brumbies australianos, que se impusieron por 39 a 15 en el estadio de Vélez Sarsfield. De esta forma el conjunto australiano conservó la punta de su conferencia y amplió la diferencia con respecto a su más cercano rival, Waratahs.

En los primeros cuarenta minutos, Jaguares tuvo poca obtención y dentro de ella, pudo capitalizarla con un try y un penal. Eso ocurrió en las dos oportunidades en las que consiguió pasar a campo rival.



Durante el resto del ese primer tiempo, fue el conjunto de Brumbies el que le sacó mayor provecho a la pelota y al score.

El dominio de los australianos fue de menor a mayor conforme fueron pasando los minutos hasta el final de esa primera etapa de la que se fue ganancioso en puntos, por 20 a 10, con tres tries, una conversión y un penal. Un try de Jaguares y un penal fueron los puntos que anotaron los locales.



A pesar del esfuerzo en la etapa complementaria por parte de Jaguares, buscando huecos en la defensa rival, el conjunto local no pudo encontrar los caminos para vulnerar a la férrea muralla de Brumbies, que fue ordenada y paciente. El equipo de la capital australiana supo manejar los tiempos del partido y dejó a Jaguares con pocas chances de progresar en el campo.



Los tries de los Brumbies en momentos claves hicieron que no se pudiera cerrar un resultado favorable.

Ahora, el Súper Rugby tendrá un parate durante todo el mes de junio hasta el 30 de junio, en que el rival será Kings, en último partido como local. (Fuente: UAR)