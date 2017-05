Limitado. El conjunto argentino sigue padeciendo problemas en defensa y su ataque no es efectivo. Además, no logra bajar sus márgenes de errores.

Después de ochenta minutos discretos, Jaguares cayó ante Western Force, de Australia, en un encuentro que se disputó en el estadio de Vélez Sarsfield, válido por la duodécima fecha del torneo Súper Rugby, que agrupa a los equipos del hemisferio Sur y Japón. De esta manera, la franquicia argentina no pudo seguir de racha tras haber derrotado la semana pasada a Sunwolves de Japón.



Jaguares no realizó un buen partido, pese a que el técnico Raúl Pérez había realizado ocho modificaciones en el equipo titular con el objetivo de alcanzar un rendimiento más efectivo y ordenado, para superar la desconcentración que viene afectando al equipo.

El partido tuvo un primer tiempo con escasísimas acciones cerca de los ingoales, errores, imprecisiones y merodeos por la mitad de la cancha.

El próximo partido será contra Brumbies, el 27 de mayo.

Ambos equipos se equivocaron mucho cerca de los ingoales rivales, impidiendo que hubiera tries en esa primera mitad.

La pelota se dificultó para trasladar y con eso, ninguno de los dos contendientes pudo hacer nada para mejorarlo. No fue una buena primera parte. Sólo un penal de Force sacó la paridad de cero.

El segundo tiempo comenzó con las mismas dudas e imprecisiones con las que terminó el primero. Juan Hernández pudo acertar un penal que puso la paridad en el partido.



Ningún equipo, a pesar que Force estuvo más en territorio de Jaguares en ese lapso, sacó provecho de la pelota.

Se repartieron puntos hasta el minuto 68, cuando el wing Newsome apoyó en la punta después de muchas fases. De esa forma, el equipo del Oeste australiano se adelantó en el score 11-6 y luego, en el minuto 74, otro try de Force por intermedio de Naisarani (también luego de varias fases y en la misma bandera) selló el score en 16-6.

AMARGURA



Martín Landajo, que tuvo su primer partido como titular en esta temporada, dijo que el rival sorprendió a Jaguares. “Fue un partido parejo en el que ellos supieron frenarnos el juego que queríamos imponer. Buscamos darle dinámica que es nuestra mejor arma, pero ellos se impusieron con su plan de juego”, dijo.



“Nos sorprendieron. Vinieron a tratar de impedir nuestro juego y lo lograron. No fue vistoso lo que hicieron pero sí efectivo. Nosotros tuvimos algunas situaciones para marcar, sobre todo en el segundo tiempo, pero no las concretamos”, agregó.



Por su parte, Juan Manuel Leguizamón, quien también tuvo su primer encuentro jugando desde el arranque, apuntó que “en caliente, el balance del partido es negativo. No pudimos imponernos ni en la dinámica ni el ritmo. Ellos fueron más inteligentes y oportunistas, aprovecharon nuestros errores en defensa. Fue muy difícil, sabíamos que ellos iban a venir a buscar el partido, porque tienen experiencia y podían hacerlo y lo lograron”. (Fuente: Jaguares).