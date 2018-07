Con récord. Bautista Delguy vuela al try en la última presentación de Jaguares, con victoria ante Stormers. Fue el séptimo triunfo seguido de la franquicia, que hoy puede hacer historia y quedar entre los ocho mejores del Súper Rugby.

Cuatro puntos necesita Jaguares para abrochar una clasificación a cuartos de final sin precedentes. Para eso, hoy será clave el partido ante Bulls, en la apertura de la gira por Sudáfrica en la recta decisiva de la fase regular del Súper Rugby, cuando se enfrenten desde las 10,05 (hora argentina, por ESPN 2). La franquicia argentina, que acumula siete triunfos consecutivos, está a un paso de hacer historia y parte como favorito ante su rival, aunque nunca el equipo haya logrado hasta ahora un triunfo como visitante en Sudáfrica. Hoy podría darse todo junto y los jugadores argentinos lo saben.



Jaguares está segundo en la tabla de posiciones de la Conferencia Sudafricana, con 38 puntos (el líder es Lions con 41). Necesita sacar cuatro puntos para asegurarse el boleto a play offs, lo que podría conseguir hoy ante Bulls, pues el tercero, Sharks, está a seis unidades. De no conseguir sumar los puntos necesarios este sábado, podrá hacerlo la semana que viene en un duelo mano a mano con Sharks, a la vez que en el medio puede también contar con que los otros integrantes del grupo le den una mano con ciertas combinaciones de resultados.



Jaguares lleva ventaja en el historial ante Bulls, con dos triunfos en Buenos Aires y una derrota fuera de casa. Las victorias fueron en 2016 (29 a 11) y en la 14ta fecha de este año (54 a 24). En Sudáfrica perdieron por 26 a 13 el año pasado, remitió el sitio de Jaguares.



Con el festejo obtenido el sábado pasado ante Stormers ya son siete los triunfos acumulados de manera consecutiva y el noveno en total en lo que va del año para Jaguares. De esta manera, fue conseguido el récord de victorias para la franquicia argentina, superando los ocho triunfos del 2017.

Top 8: el San Juan, ante Marista



San Juan RC, el representante sanjuanino en el Top 8 del Torneo Regional, tiene hoy un interesante juego ante Marista RC, por la quinta fecha del campeonato. Es que los de Santa Lucía, que acumulan dos triunfos consecutivos y marchan en la cuarta posición, se enfrentarán al tercero. Y como sólo lo separan dos puntos, es que el San Juan buscará un triunfo que le permita saltar en el clasificador. El encuentro se llevará a cabo desde las 15,30 en el San Juan RC.



Por otro lado, en la Zona Plata, UNSJ intentará mantener el liderazgo y el invicto cuando hoy visite en Mendoza a Belgrano RC, desde las 14. En tanto que Huazihul, que marcha en la sexta colocación, jugará mañana ante Neuquén desde las 12,30, en su cancha de Rivadavia.



A su vez, por la Zona Desarrollo-Copa Oro, Caucete RC visitará mañana a Los Cuervos RC y Pocito RC hará lo propio ante Banco Nación, ambos desde las 15.

Sánchez, expectante



Nicolás Sánchez, el goleador del equipo este año con 137 tantos, dijo que no especularán ante Bulls. "El estar cerca de los play offs no nos tiene que influir. Hay que enfocarse en Bulls y no pensar más allá, ni especular. Tenemos que ver cuáles son sus puntos débiles y explotarlos", dijo. "Entrenamos para mejorar las cosas que no salieron como queríamos ante Stormers la semana pasada. No pudimos quebrarlos de la manera que habíamos planificado, por eso tenemos que mejorar la dinámica en nuestro juego y estar más finos en los detalles", agregó.

Conferencia Sudafricana



Equipo Pts J G E P Tf Tc



Lions 41 15 8 0 7 481 423



Jaguares 38 14 9 0 5 365 355



Sharks 32 14 6 1 7 401 405



Bulls 25 14 5 0 9 386 430



Stormers 25 15 5 0 10 363 407