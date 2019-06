Con todo. Marcos Kremer avanza hacia su try ante los australianos. Jaguares ya igualó su campaña 2018 y ahora de local irá por más en el Super Rugby.

Está imparable Jaguares y hace historia, pese a que no fue de sus mejores partidos. La franquicia argentina sumó ayer su tercer triunfo consecutivo, esta vez con punto bonus ofensivo, culminando la gira por Oceanía con un triunfo ante Reds de Australia por 34 a 23 (15-13), que consolidó su posición de líder en la Conferencia Sudafricana en la 16ta. semana del torneo de Súper Rugby. Así, ya tiene su lugar asegurado en play off y ahora, de local en el cierre de la fase, buscará asegurarse el primer puesto de la Conferencia Sudafricana para poder definir en Vélez en la instancia de los mejores ocho.



El partido se jugó en el Suncorp Stadium de la ciudad de Brisbane, previo a los últimos dos compromisos de la etapa regular que Jaguares asumirá ante Sharks (Sudáfrica) y Sunwolves (Japón) en Vélez.



El punto bonus ofensivo Jaguares lo alcanzó al sumar tres o más tries que su adversario, en este caso fue 5 a 2.



El partido fue cerrado en cuanto al marcador hasta el último minuto por el mero hecho de que Jaguares nunca encontró su nivel de juego ante un rival de menos envergadura, en un partido con un desarrollo desprolijo y de escaso vuelo.



El minuto final habla de lo que fue la jornada de Jaguares. El equipo de Gonzalo Quesada ganaba tranquilo 29-16, pero tras un error defensivo Campbell marcó un try convertido por Hegarthy y la diferencia se achicó a 29-23.



Sin embargo, cuando Reds volvió a acercarse a la zona de 22 con la chance de ganar el partido, Carreras interceptó un balón que posibilitó el 34-23 final.



En apenas segundos Jaguares pasó a estar sufriendo y con serias posibilidades de perder a vencer con punto bonus.



Jaguares ayer no tuvo explosión, no atacó por afuera y no fue contundente. No obstante, siempre fue evidente que la manera de lograr el triunfo iba a depender de la franquicia argentina que nuevamente demostró que tiene un punto muy alto en el maul.



Fue una gran gira por Oceanía de Jaguares con tres triunfos (Hurricanes, Waratahs y Reds) y apenas una derrota (Highlanders).



La clasificación y el quedar como número uno en la conferencia se definirá en casa, ante los sudafricanos de Sharks, un duro partido, y en la última jornada ante el más débil, Sunwolves de Japón, por lo que todo depende de Jaguares.

Seven: Los Pumas "7, en Copa de Oro

El seleccionado argentino de rugby reducido, Los Pumas "7, accedió ayer a los cuartos de final de la Copa de Oro del Seven de París, instancia en la que se topará hoy con Nueva Zelanda, luego de haber alcanzado el segundo puesto en el grupo A.



Durante la competencia en la última etapa del circuito mundial de la especialidad organizada por la World Rugby, el equipo conducido por Santiago Gómez Cora superó a sus pares de Irlanda (22-7) e Inglaterra (31-19), perdiendo ante Islas Fiji (22-40). De este modo, el conjunto albiceleste reunió 7 puntos en la zona y quedó detrás de Islas Fiji (9).



Hoy, desde las 7.12 (de Argentina), Los Pumas "7 se enfrentarán a Nueva Zelanda (9), que se adjudicó el grupo D, con Francia (5) como escolta. Los otros cruces de cuartos de final de la Copa de Oro serán Islas Fiji-Francia, Estados Unidos-Kenya y Sudáfrica-Samoa.

Campaña

9 Triunfos y cinco reveses tiene Jaguares y suma 41 puntos en su conferencia. En la tabla general sólo lo supera Crusaders.

"El rival fue duro y no jugamos bien; el mérito estuvo en haber ganado y sumado bonus" GONZALO QUESADA - Entrenador Jaguares

Top 8: caídas de los sanjuaninos

La 11ma fecha del Top 8 del Cuyano de rugby fue adversa para los representantes sanjuaninos, ya que cayeron tanto la U como el San Juan RC. Los Patos perdieron ajustadamente ante Marista por 20-19 y los de Santa Lucía fueron derrotados por Los Tordos por 31-18.



UNSJ y Marista, que llegaron al partido compartiendo el segundo puesto en la tabla, jugaron para quedar como únicos escoltas de Los Tordos. Y en partido de trámite parejo, fueron los Curas los que sacaron esa leve ventaja.



El San Juan RC, en tanto, no pudo dar el batacazo y perdió ante el puntero invicto que tiene el certamen. A su vez, la fecha se completó con las victorias de Marabunta a Liceo (37-22) y de Neuquén a Teqüé (22-16).