De vuelta. Martín Jaite volvió al Cantoni después de la recordada exhibición de Nalbandian y Gaudio hace 10 años en el estadio cubierto, en la que fue uno de los organizadores.





Martín Jaite, ex número 10 del mundo y excapitán del equipo argentino de Copa Davis, llegó a San Juan y se metió en clima copero. Ahora comentarista de televisión, realizó un análisis previo de la serie y recordó aquel cruce del 2000, el del escándalo y los sillazos en Santiago. "Es una serie con un rival al que conocenos mucho. Si bien hace bastante que no lo enfrentamos, Argentina-Chile es un clásico. Pienso que se trata de un cruce en el que Argentina debe tener respeto y cuidado con el rival. Y entiendo que el equipo lo sabe, porque Chile trajo a un jugador como Nicolás Jarry que está atravesando un gran presente y sin dudas que será de cuidado", indicó Jaite.



Por su parte, el ex tenista profesional que en las décadas de 1980 y 1990 ganó 12 torneos de ATP y llegó a colocarse como uno de los top 10 del mundo (en julio de 1990) dijo que no se consideraba una opinión válida para analizar a los cinco convocados por Daniel Orsanic para afrontar esta serie ante los chilenos.



"No soy quién para opinar sobre la elección de Orsanic. Seguramente son los mejores jugadores disponibles que tiene el capitán para jugar la serie. Él y el cuerpo técnico saben más que nadie cómo están los jugadores, así que quienes estamos afuera tenemos el rol de apoyar al equipo argentino", señaló Jaite. El bonaerense sabe de estas circunstancias porque entre 2012 y 2014 fue el capitán del equipo argentino de Copa Davis.



En su campaña tuvo un balance que fue positivo, porque alcanzó dos semifinales que perdió, en 2012 y 2013, contra la República Checa; mientras que en 2014 Argentina cayó en primera ronda ante Italia, lo que lo obligó a jugar la permanencia ante Israel, su última serie antes de dejar el cargo.



Jaite, historia viva del tenis argentino, estuvo aquel 2 de abril de 2000 en el duelo entre Agentina y Chile que terminó en escándalo. "Estaba en la transmisión con Gonzalo Bonadeo y recuerdo que había un ambiente hostil mucho antes de empezar a jugar. Desde muy temprano notaba mucha efervescencia y tengo el recuerdo vivo de la presencia de alcohol en el estadio. Creo que hay países, incluido Argentina, que no están muy preparados en ese sentido. Pero ahora es diferente, la situación de Chile tampoco es la misma y diría que estamos mucho más maduros", recordó.