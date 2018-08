Apenas habían pasado unos segundos del pitazo final de Diego Abal, que sentenció la victoria de Estudiantes sobre Boca por 2 a 0, y que le puso punto final a una racha de 617 días que llevaba el xeneize en lo más alto del campeonato argentino. Fue entonces, cuando el defensor Leonardo Jara realizó una dura autocrítica de lo que expuso Boca: "Jugamos a lo que quería Estudiantes, al pelotazo. Y así va a ser muy difícil volver a ganar una Copa". Luego, el lateral derecho agregó: "Sabíamos que Estudiantes iba a salir a jugar así, al pelotazo, entramos en el juego de ellos, no pudimos contrarrestarlo y se llevaron el triunfo".



Mauro Zárate, en tanto, destacó el trabajo del rival: "Hicieron un partido inteligente, nos incomodaron. Por momentos intentamos, algunas veces salió pero la mayoría de las veces no. Tuvimos dos claras al principio pero no pudimos convertir. Fue muy luchado". Acerca de la altura del césped. el delantero analizó: "El campo de juego estaba dificil para los dos, ellos están mas acostumbrados, obviamente no nos favorece pero no es excusa".



En tanto, el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, se retiró del estadio sin realizar declaraciones en la prensa y lo hará en la semana.