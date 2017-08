García, con el dorsal #57, maneja la bocha ante la salida del arquero español

La derrota no cayó bien entre los chicos del Sub 20. No solo porque fue sin atenuantes, sino porque la expectativa inicial era otra, la de pelearle mano a mano a los españoles.

Fue un 4 a 1 que, si bien es negativo (como cualquier derrota), llega en un momento que no es clave, como sí ocurre en una etapa de definición.

¿Las razones de la caída? Los pibes de la Albiceleste salieron rápido del rectángulo de juego, pero fue Jerónimo García el que se quedó y dio su visión del partido: "Los primeros 10 minutos no fueron para nada buenos. Empezamos ansiosos y no nos fue bien", analizó el jugador argentino.

Y agregó, "hay que ver en qué nos equivocamos, hay que descansar y pensar en el partido de mañana".