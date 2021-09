Joaquín Naranjo es de las grandes promesas del ambiente motor de la provincia. Ya viene hace rato haciendo las cosas bien en el karting a nivel nacional pero ahora le tocará una prueba que podría marcar un antes y un después en su trayectoria deportiva. Es que tendrá la chance de subirse a un auto de Fórmula Renault 2.0 gracias a la gestión realizada por la Secretaría de Deportes.

"Fue una sorpresa muy grande para nosotros. Fuimos a la conferencia de prensa de la presentación de estas carreras y después el secretario de Deportes Jorge Chica nos notificó que tendré una prueba en la Fórmula Renault en el Cabalén. La verdad que me tomó por sorpresa, no me la esperaba, fue una sorpresa muy linda porque era mi sueño y hoy en día puedo sentir que se está cumpliendo. Trabajamos muchos años para esto y vamos a aprovechar la oportunidad", comentó el chico de 14 años. La prueba será en el autódromo Cabalén en Córdoba el 8 de octubre.

Hay poco tiempo por eso el sábado fue temprano al El Villicum para reunirse junto a las autoridades de la categoría y después junto a ellos, hizo una recorrida por los equipos. "De a poquito nos vamos interiorizando con este nuevo mundo. Estuvimos charlando con los dueños y jefes de equipo porque de ahora en más tendremos que resolver con qué equipo haremos la prueba. Hay dos en vista asi que pronto lo definiremos", comentó. Es que será todo nuevo para el sanjuanino que ayer mismo charló con Jorge Barrios, quien ganó en Fórmula Renault y TC 2000. "Es mi amigo porque corrimos juntos en karting y ahora viene andando muy bien. Será mi ejemplo a seguir. Me contaron que no es nada parecido al karting pero será cuestión de adaptarse e ir para adelante, ojalá salgan las cosas bien", comentó.