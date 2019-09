El sanjuanino Joaquín Naranjo, de la categoría Pre Junior, se ubicó séptimo en la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Karting, en Mar del Plata. Tras el podio del sábado, esta vez los astros no se alinearon para el sanjuanino, que tuvo una clasificación complicada. En la final, tras largar 12do, logró meterse tercero. Sin embargo, se vio envuelto en un roce de carrera y cortó una chicana, por lo que lo recargaron con 5 segundos, mientras que después le dieron 5 más por trompa. "Me voy con tristeza por el choque que me dejó sin otro podio. Pero vinimos para ser protagonistas y pese a todo lo logramos", dijo Joaquín. La próxima fecha será el 17 de noviembre en Buenos Aires.