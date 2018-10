Hace diez días, en Magny-Cours, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) se proclamó campeón de World Superbike 2018, sumó su cuarto título en la categoría reina y se llevó en el proceso la séptima y octava victorias consecutivas. Pero la temporada aún guarda algunos cartuchos y el norirlandés no es de relajarse, ni con el trabajo hecho. En Argentina le espera una nueva aventura.

El piloto de Kawasaki se encuentra quizás en la mejor forma de su carrera, y en una temporada en la que ya ha batido varios récords de WorldSBK, hay otros hitos en su afinada mirilla, el primero de los cuales podría alcanzar en el Circuito San Juan Villicum.

Con ocho victorias consecutivas, Rea atraviesa actualmente la mejor racha invicta en WorldSBK desde Troy Bayliss en 2006. El récord de todos los tiempos, registrado por Colin Edwards (2002) y Neil Hodgson (2003), está en nueve, una cifra que Rea podría igualar en la Carrera 1 e incluso superar con un doblete en Argentina.

Además, una buena actuación en San Juan podría llevar al campeón a lograr dos récords más: el mayor número de victorias en una temporada y la mayor cantidad de puntos. El primero fue establecido en 17 por Doug Polen en 1991 (Rea está actualmente en 14, con cuatro carreras restantes), mientras que el último ya está en posesión del piloto de KRT desde el año pasado cuando logró 556 puntos, 86 más de los que tiene ahora mismo.

Sin embargo, Rea lo encarará paso a paso, ya que llega al Round sin saber qué esperar del nuevo circuito: “Estoy muy emocionado; primero por ir a una nueva pista y visitar Sudamérica por primera vez. Es genial para el campeonato y también es muy agradable visitar un nuevo país con WorldSBK. Por supuesto, desde Magny Cours no he tenido mucho tiempo para digerir el hecho de ganar el campeonato, pero estoy extremadamente contento y orgulloso de lo que hemos conseguido hasta el momento. Pero la temporada no ha terminado, y vamos a atacar este fin de semana de carrera como cualquier otro. Intentaremos poner las celebraciones en el congelador hasta el final de la temporada. No tendremos demasiados datos para poner a punto la moto este fin de semana, por lo que comenzaremos la FP1 con una hoja en blanco. Afortunadamente, nuestra Ninja ZX-10RR tiene una excelente configuración de base, por lo que depende de mí aprender la pista rápidamente y, con suerte, disfrutarla. Tengo muchas ganas de conocer a toda la afición argentina".

Fuente: worldsbk.com