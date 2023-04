Boca Juniors está cerca de llegar a un acuerdo con Jorge Almirón para que firme como nuevo técnico de la institución, según le informaron a Télam fuentes del club "xeneize".



El técnico, de 51 años, pica en punta para ser el DT reemplazante de Hugo Ibarra tras mantener contacto con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y titular del Consejo de Fútbol, quien se hizo cargo de las negociaciones.



Almirón, de momento, es el único candidato que podría asumir rápido, ya que los otros apuntados, Diego Martínez y Luis Zubeldía, están con trabajo en Tigre y Liga Deportiva Universitaria de Quito y José Pekerman prefiere dirigir una selección.



A 11 días de haber sido despedido Ibarra, Boca podría tener un nuevo técnico después del "no" del "Tata" Gerardo Martino y el desfile de nombres que se desató frente al hermetismo de las negociaciones.



Riquelme avanza con el ex Lanús, que de resolverse algunos detalles, será confirmado en las próximas horas y tomará el puesto que hoy ocupa de forma interina Mariano Herrón.



Boca y Almirón trabajan en algunas pequeñas diferencias contractuales y en el armado del cuerpo técnico, que podría integrar el propio Herrón.



Almirón, cuyo último trabajo fue en Elche de España, donde no obtuvo los resultados esperados, siempre fue del gusto de Riquelme.



Convencido por lo que fue su trabajo en Lanús, donde alcanzó la final de la Copa Libertadores 2017 tras eliminar a River, Román en su momento intentó que Almirón fuera el primer técnico de su ciclo como dirigente, aunque finalmente el cargo recayó en Miguel Ángel Russo.



En el caso de concretarse, será el regreso del técnico al fútbol argentino tras su segundo paso por Lanús, que se terminó en julio de 2022.



Su campaña como DT se inició en el Dorados de Sinaloa en 2008 y en Argentina dirigió a Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente, Lanús y San Lorenzo.