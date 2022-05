No hubo tiempo de descanso para Boca. A pocas horas de abrochar un triunfo importantísimo ante Always Ready en la altura de la Paz, que le permitió acomodarse en el Grupo E de la Copa Libertadores (quedó segundo), el plantel regresó de Bolivia esta mañana y se entrenó pensando en el duelo con Tigre del fin de semana, que cerrará la primera fase de la Copa Liga Profesional.

Entre los que pisaron el predio a primera hora junto con los jugadores y el cuerpo técnico, estuvo Jorge Bermúdez, quien habló con los medios y no solo elogió el rendimiento del equipo, sino que también se refirió a la polémica que irrumpió al término del partido: la acusación del elenco boliviano por los regalos que el Xeneize le hizo a la terna arbitral de anoche.

"Estamos tranquilo, es un triunfo importante. Los chicos hicieron un gran partido ante la adversidad de la altura, es muy difícil jugar allí. Son tres puntos que reconfortan y que enderezan el camino de puntos más que nada. Nosotros siempre hemos confiado mucho en lo que respecta al equipo", comenzó relatando el Patrón, que acompañó al plantel en La Paz con Juan Román Riquelme.

�� El video de la denuncia sobre los supuestos regalos de Boca que aparecieron en el vestuario de los árbitros y fueron incautados por la policía. pic.twitter.com/5Ngrov3i7b — Diario Olé (@DiarioOle) May 5, 2022

"En Boca cada partido es el más importante; el primero y el último. Lo vivimos siempre así. Hace 15 días era una tormenta, hoy parece que sale el sol. Pero no, no ha sido tanto como eso. Hemos creído en el desarrollo del cuerpo técnico y su trabajo, como de los jugadores", agregó el integrante del Consejo de fútbol de Boca.

Bermúdez explicó los regalos de parte de Boca hacia los árbitros: "En todos los partidos ha sido así"

En otro orden, Bermúdez confirmó que efectivamente Boca le extendió un presente a los árbitros en el duelo de Copa Libertadores de anoche (hecho que hizo estallar Always Ready ya que está prohibido por Conmebol hacerlo antes del encuentro), pero le quitó relevancia ya que es algo que el club hace "siempre". "Desde que estamos en Boca como Consejo de Fútbol, en cada partido tenemos la cortesía y la delicadeza de ir a regalar un presente al cuerpo arbitral. En todos los partidos que hemos estado, y hay testigos que lo pueden decir", sostuvo el Patrón.

Luego, entre risas, expresó: "Hablemos de cosas importantes. Estar hablando más de las remeras que del buen momento del equipo es grotesco, pero es el Mundo Boca y estamos acostumbrados". "Veníamos para el avión cuando nos comentaron lo que estaba pasando. Nos dio curiosidad y nos pareció increíble", cerró.

Qué dijo Bermúdez sobre el arbitraje en Always Ready - Boca

En relación a la actuación de Kevin Ortega, el juez que le cobró a Boca un penal que no fue en el Estadio Hernando Siles, comentó: "El arbitraje me pareció normal. No vi ninguna situación anómala. nosotros no nos hemos caracterizado nunca por hablar de detalles. Es una jugada difícil la del penal, porque el arquero sale a los pies y choca con Toto (Salvio). Salir a señalar al arbitro sin el VAR me parece injusto; y en muchas ocasiones, con el VAR, también".