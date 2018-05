Oficial. Jorge Sampaoli empezó a jugar el Mundial de Rusia con la confección de la lista de 23 jugadores que tendrá que ser oficial el 4 de junio. Icardi, Centurión y Martínez quedaron afuera.

Ezeiza, TÉLAM



El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, entregó la lista de 23 jugadores para el Mundial Rusia 2018, con Cristian Ansaldi y Maximiliano Meza, pero sin Mauro Icardi y Ricardo Centurión.



El zurdo de Casilda sorprendió con Ansaldi, lateral de Torino de Italia, y Meza, volante de Independiente, y a la vez con las exclusiones de Icardi, goleador de Inter de Italia, y Centurión, figura de Racing Club.



Otros de los datos importantes es que Sampaoli incluyó en la nómina a tres futbolistas que no están al 100 por ciento en lo físico: Gabriel Mercado, marcador de punta de Sevilla de España; Lucas Biglia, volante de Milan de Italia; y Sergio Agüero, atacante de Manchester City de Inglaterra.



"Me hago cargo de la decisión que tomé", enfatizó el entrenador, quien deberá entregarle la nómina definitiva a la FIFA el próximo 4 de junio.



Ansaldi, quien vistió los colores del seleccionado argentino cuando Gerardo Martino era el técnico, se ganó un lugar en la lista ante la lesión en la cintura de Mercado, pero también porque puede jugar tanto de lateral derecho como izquierdo.



Meza, por su parte, mostró un buen nivel en el amistoso ante España (derrota por 6-1 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid) y, aparentemente, eso fue determinante para figurar entre los 23.



La inclusión de Meza significó a la vez la exclusión de Centurión, quien parecía tener el boleto asegurado para estar en la Copa del Mundo por el gran semestre que tuvo en Racing.



En tanto, Icardi, el máximo goleador de la Liga de Italia con 29 goles, tampoco estará en Rusia 2018, pese a que el "Kun" Agüero se recupera de la lesión en la rodilla izquierda.



Sampaoli, finalmente, eligió a Sergio Romero (Manchester United de Inglaterra), Wilfredo Caballero (Chelsea de Inglaterra) y Franco Armani (River Plate) para defender el arco del equipo nacional.



Eso significó la salida de Nahuel Guzmán (Tigres de México), quien hasta hace poco más de un mes era una fija para jugar el Mundial.



Armani, oriundo de Casilda como el mismo Sampaoli, desplazó a Guzmán, uno de los jugadores con mayor afinidad con Messi.



El mediocampo tampoco deparó demasiadas sorpresas con Javier Mascherano (Hebei Fortune de China), Éver Banega (Sevilla de España), Giovani Lo Celso (PSG de Francia), Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra), Ángel Di María (PSG de Francia), Lucas Biglia (Milan de Italia), Eduardo Salvio (Benfica de Portugal), Cristian Pavón (Boca Juniors) y Meza (Independiente). Las prácticas oficiales comenzarán hoy desde las 10.30 y se extenderán durante toda la semana en el predio de la AFA en Ezeiza; el próximo martes 29 será la despedida del público argentino con el amistoso ante Haití en la Bombonera y dos días más tarde la delegación se concentrará en Barcelona.

>> LAS FRASES DEL TÉCNICO

> Un Mundial para disfrutarlo

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, apuntará que el equipo dispute el Mundial Rusia 2018 "sin presiones" en busca de la revancha definitiva después de tres finales perdidas en forma consecutiva.



"Me gustaría que estos jugadores tengan un Mundial sin presiones, ni mochila, que disfruten del juego. De esta lista, el 80% tienen mucha calidad y apostaremos a eso. Otros le dan importancia a lo físico y nosotros al juego", manifestó Sampaoli en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA, en Ezeiza, luego de confirmar la lista de 23 jugadores para el próximo campeonato del mundo.



"Apostaremos a la cultura del juego, que no tengan miedo a jugar, que tenga seguridades. Para enfrentar hoy a la tecnología, a lo estructurado, vamos a tener que estar bien preparados", indicó el ex director técnico de la Universidad de Chile.



Sin embargo, Sampaoli aceptó que el equipo está "obligado a conmover a todo un país" para cortar una sequía de 32 años sin la Copa del Mundo.



A su vez, el entrenador casildense indicó que la Argentina intentará que "se defienda con la pelota" en el Mundial y que este acontecimiento "no lo inhiba" para desplegar su juego.



Con tono pausado y claro, Sampaoli, vestido con la ropa de entrenamiento del seleccionado, apuntó por qué se decidió por este listado de futbolistas: "Hicimos comparaciones de otros procesos y el nuestro para definirlo".



"En la previa, el candidato es Argentina, emocionalmente lo siento así. Estos jugadores van a generar una emoción diferente. Estarán los candidatos de siempre pero depende de cómo se dé el Mundial".



> Opinión

Una lista predecible

Por Ariel Poblete

Sin misterios, con pocas sorpresas, con los que debían estar y sin los que nadie extrañará, la versión Argentina 2018 para el Mundial de Rusia terminó siendo predecible. Es que repasando nombre por nombre, puesto por puesto, Sampaoli llevará lo que mejor tenía a mano y si bien el presente de muchos está condicionado por lesiones o convalecencias de las mismas, los 23 nombres por los que apostó Sampaoli están dentro del panorama previo de la selección. En los arqueros, la arremetida desde atrás de Franco Armani puede que sea lo que más ruido hizo porque el arquero de River no tiene un solo minuto a las órdenes de este cuerpo técnico pero su presente es espectacular y con un arco grande para defender se ganó la chance. Lo de Willy Caballero es menos sorprendente porque ya respondió al gusto de Sampaoli. En la defensa, lo de Cristian Ansaldi tal vez sea la gran sorpresa de toda esta elección porque el ex Newell"s no encandiló a nadie en Europa pero su versatilidad parece haberle abierto la puerta del seleccionado. El resto, todos conocidos y ya probados con la aparición de Nico Tagliafico como refrescante en esa zona.



En el mediocampo, la apuesta no tuvo misterios porque era casi dicho que la columna de los históricos estaría aún sin la mejor versión de Biglia y Mascherano. Además, las presencias de Salvio, Lo Celso, Lanzini y Meza son parte de ese mix que Sampaoli pretende. Di María es caso aparte porque rinda o no, en la selección nunca va a faltar. La duda quedó en la ausencia de Ricardo Centurión pero la historia dirá por qué se quedó afuera.



En el ataque, la apuesta de Sampaoli fue tal vez más jugada porque Paulo Dybala y Mauro Icardi habían quedado mal parados tras su fugaz paso por este nuevo proceso y dependía de la decisión del entrenador darles el voto de confianza y la lista era el gesto. Se la jugó por Dybala y dejó atrás a Icardi de sensacional cierre de temporada en el Inter. Fue una decisión exclusiva del técnico. Por ahí pasan las razones. En lo futbolístico, la apuesta volvió a ser lo conocido por encima de lo bueno por conocer. Agüero, Higuaín y el as de espadas Messi. Una lista sin sorpresas.