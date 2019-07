Triste, pero con optimismo y conforme con el desempeño de su equipo. Así se mostró José Luis Páez, el director técnico de la Selección Argentina de Hockey sobre Patines, tras perder el encuentro con Portugal y obtener el subcampeonato.

“Queríamos darle una alegría a la gente en estos momentos complicados que estamos viviendo. Pero no pudimos. Lo siento de corazón”, dijo en primer lugar en radio La Voz.

Y agregó: “No me siento perdedor. Tiene que haber un ganador, pero hoy me siento orgulloso del equipo que tenemos. Gracias a ellos, la humildad con que trabajaron y con la que me aceptaron, todo eso fue fundamental”.

Para finalizar reflexionó: “En la cancha no perdimos, perdimos por una lotería. Bajo todos los puntos de vista, lo buscamos por todos lados, más no podíamos hacer. Portugal fue el arquero y sus compañeros. Existe algo en el universo que decía que hoy no era nuestro partido. Sinceramente hicimos todos. Y ahora tenemos que levantarnos más fuertes”.