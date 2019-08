El londinense comenzó su preparación para recuperar las tres coronas de peso pesado que perdió con el mexicano Andy Ruiz.



"Realmente no sabía dónde estaba más que en la esquina, pero tenía mis brazos sobre las cuerdas esperando a que se me colocara el protector bucal. Mi cabeza estaba en otro lado, no en la pelea con Ruiz. Yo subí al ring pensando en el choque con Wilder (Deontay, campeón del Consejo Mundial de Boxeo), en la unificación y choque contra una pared, comentó el boxeador ingles, Anthony Joshua a la cadena JD Sport, en una nota realizada ayer cuando inició sus entrenamientos para la revancha.



Joshua más admitió que no estaba mentalmente en sintonía con Ruiz. "Vuelvo a decir que lo subestimé y me equivoqué. Cometí el peor error de mi vida".



Esta vez, para la revancha planeada a fin de año, Joshua dice que su enfoque principal estará en vengarse de la derrota que le infligió el mexicano. "Mi mente no estaba completamente en Ruiz, sino en parte en la lucha por el título indiscutible contra Deontay Wilder, que debía ser el próximo. Pero ahora tenemos esta revancha confirmada y entrenaré de manera diferente para vencer a Andy que demostró ser un rival muy fuerte y de cuidado. Esta vez estaré listo para liberar a la bestia que tengo adentro", dijo Joshua.



"Esta derrota me enseñó que debo tomar mis propias decisiones sobre todo lo que está dentro del ring y alrededor de mí afuera. Estaba en un 40 por ciento de mí mismo después de ese golpe temprano detrás de la oreja que recibí pleno. Nunca me sentí así en mi vida. En una lucha cuesta arriba, pero preferiría haber sido noqueado y quedar tirado en el ring que terminar de la manera que perdí, de píe y sin saber que pasaba a mi alrededor", culminó.