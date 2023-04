El piloto sanjuanino Juan Cruz Roca volvió a tener un gran fin de semana en la segunda fecha del Top Race Junior. En el autódromo de la Ciudad de Concordia, logró su segunda victoria consecutiva en el certamen y se afianza como líder del torneo.

El "Colo" se impuso gracias a una estupenda maniobra en el tramo final de la competencia, es que el sanjuanino intercambió la primera posición con Agustín Joseph en algunas oportunidades, pero Roca prevaleció en el último giro cuando en la primera curva superó por adentro a su rival y escolta en el campeonato.

El fin de semana fue perfecto para el piloto del SDE San Juan, ganó entrenamientos, clasificación, Sprint y carrera final. El Mercedes #246 resistió los embates de Joseph en la competencia y luego se recuperó de una maniobra que hizo Agustín para capturar el primer puesto. Roca logró un tiempo de 23:44:638 y superó por 599 milésimas a su escolta. Completó el podio Adrián Ciocci.

En el campeonato, Juan Cruz acumula 95 puntos contra 56 de Joseph. La tercera fecha será el 6 y 7 de mayo en escenario a confirmar.

"Ganamos una gran carrera y tuvimos un excelente fin de semana más allá de la falla en el motor. Hicimos grandes maniobras con Agustín y nos respetamos mucho, lo felicito. Agradezco al Gobierno de San Juan, Secretaria de Deportes San Juan, anunciantes privados, equipo, familia, amigos y gente de San Juan por el apoyo", expresó.

CAMPILLAY GANÓ EN EL SERIES

Por su parte, En el Top Race Series Ulises Campillay tuvo un toque con Norberto Grosso, lo que lo obligó a abandonar en la cuarta vuelta. El roce se vió también en el enojo del sanjuanino en una nota para Carburando. "Hay pilotos que no respetan, venía por la interna una chicana, Grosso tiene todas las palabras para ser un pelotudo, no tiene sentido lo que hizo. Tendría que haberse tirado a las cuerdas y no lo hizo, nos enganchamos y rompí todo el auto, una lástima esto con el nivel de pilotos que hay."<